Çin hükümetinden Japonya'ya "çip" çağrısı!

Japonya'nın çip üretiminde kullanılan malzemelerin Çin'e ihracatına getirdiği kısıtlamaların yürürlüğe girmesinin ardından, Çin hükümeti Japonya'ya "çip endüstrisini sekteye uğratmaması" çağrısı yaptı.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, açıklamasında, Japonya'nın getirdiği kısıtlamaları esefle karşıladıklarını belirterek, karardan son derece rahatsız olduklarını söyledi.

Mao, Japonya'ya, ilgili kısıtlamaların iki ülke arasındaki normal çip endüstrisi işbirliğini sekteye uğratmaması çağrısında bulundu.

Japonya'nın, gelişmiş çip yapımında kullanılan ekipmanların ihracatında Çin'e koyduğu kısıtlamalar, dün yürürlüğe girmişti. Kısıtlamalar, Çin'in akıllı telefonlar, yapay zeka ve diğer uygulamalarda yararlanılan gelişmiş çip yapımında kullanılan 23 malzemenin ihracatını kapsıyor.

ABD, 2019'da Çin'in çiplere ve çip yapım teknolojisine erişimine kısıtlamalar getirmiş, Joe Biden yönetimi ise bu kontrolleri çip tasarım ve üretim malzemelerine de erişimi engelleyecek şekilde genişletmişti.