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Şener Şen "Zengin Mutfağı" oyunu ile yeniden Türkiye turnesine çıkıyor!

Şener Şen "Zengin Mutfağı" oyunu ile yeniden Türkiye turnesine çıkıyor!

Türk sinemasının usta isimlerinden 81 yaşındaki oyuncu Şener Şen'in rol aldığı "Zengin Mutfağı" oyunu yeniden farklı şehirlerde seyircilerle buluşacak.

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BKM organizasyonu ile yeni Türkiye turnesine başlayacak olan oyun, uzun bir aradan sonra Denizli, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana'da sahnelenecek.

"Zengin Mutfağı" ilk kez 1978'de İstanbul Şehir Tiyatrolarında sahnelendi. İlk sahnelediği yıldan tam 40 yıl sonra, 2018 yılında usta sanatçı Şener Şen'in "Lütfü Usta" karakteriyle başrolünde yer aldığı oyun her gösterimini kapalı gişe oynuyor.

Vasıf Öngören'in dönemin olaylarını eğlenceli biçimde kaleme aldığı eser, tiyatro sahnesinde defalarca yorumlandı, beyazperdeye de uyarlandı.

Şener Şen'in yanı sıra Doğu Yaşar Akal'ın yönettiği oyunun konusu şöyle:

"Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasının konu alındığı oyunda, evin sadık hizmetlileri gelişen olaylar karşısındaki kayıtsız kalmayacak ve toplumdaki değişimden her biri kendi payına düşeni alacaktır."

Oyunun dekor tasarımını Barış Dinçel, kostümlerini Başak Özdoğan ve ışık dizaynını Cem Yılmazer hazırladı.

Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı'nın da rol aldığı oyunun etkinlik takvimi şöyle:

14 Ağustos - İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

6 Eylül - Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu

5 Ekim - Antalya Açıkhava Tiyatrosu

10 Ekim - Denizli Açıkhava Tiyatrosu

12 ve 13 Ekim- İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu

20 Ekim - Adana Çukurova Üniversitesi Kültür Merkezi

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