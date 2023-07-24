6 yaşındaki Mustafa'nın akıllara durgunluk veren ölümü

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.Abone ol
Şanlıurfa'da İbrahim (14) ile Mustafa Ayez kardeşler (6) babalarına ait traktörü evlerinin önünde çalıştırdı.
Kardeşlerden Mustafa Ayez, hareket ederek devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yardımıyla traktörün altından çıkarılan Mustafa Ayez, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.