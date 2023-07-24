İBB'nin Feshane'de açtığı sergiyle ilgili suç duyurusu!

Müstehcen ve sapkınlık içeren figür ve heykellerin yer aldığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan "Ortadan Başlamak" sergisinin kapatılması ve yetkililerin cezalandırılması istemiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Abone ol

Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, müstehcen ve sapkınlık içeren figür ve heykellerin yer aldığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Artİstanbul Feshane'de açılan "Ortadan Başlamak" sergisinin kapatılması ve yetkililerin cezalandırılması istemiyle suç duyurusunda bulundu.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican, dernek üyeleriyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Mican, sergide satanist ve paganist figürlerin olduğunu savunarak, "sanat" adı altında milli ve manevi değerlere hakaret edildiğini söyledi.

Serginin kapatılmasını istediklerini belirten Mican, şöyle konuştu:

"Özellikle camii önünde dansöz figürleri var. LGBT propagandası yapan tablo ve yazılar mevcut. İfademizde özellikle sergiyi gezdiğimizde bir ailenin çocuğunu alıp da o sergiyi gezemeyecek durumda olduğunu müstehcenlikleri anlattık. Orada nasıl bir çıplaklık olduğunu özellikle cinsel uzuvların açık bir şekilde gözüktüğünü ifade ettik. Bu serginin kapatılacağını temenni ediyoruz. Halkının yüzde 99'u Müslüman bir toplum olarak her görüşe saygılıyız ancak burada bizim değerlerimize yönelik hiçbir saygıyı göremiyoruz."

Yetkililerin cezalandırılması istendi

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde ise İBB tarafından açılan sergide çıplaklık ve müstehcenlik içeren figür, heykel, fotoğraf ve resimlerin bulunduğu aktarıldı.

İBB yetkililerinin "dini değerlere hakaret ve aşağılama" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılması istenilen dilekçede ayrıca serginin kapatılması talep edildi.