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Nijerya'da iki ayda 80 kişi difteriden hayatını kaybetti!

Nijerya'da iki ayda 80 kişi difteriden hayatını kaybetti!

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, mayıs-haziran döneminde difteri salgınında 80 kişi yaşamını yitirdi.

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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, mayıs-haziranda ülkenin başkenti Abuja'nın yanı sıra 7 eyaletine bağlı 33 bölgesinde difteri salgını yayıldı.

Bu süre zarfında eyaletlerde 2 bin 455 şüpheli difteri vakası görüldü ve yapılan testlerde 836'sı pozitif çıktı.

Salgın nedeniyle 80 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin çoğunun 2-14 yaş arası çocuklar olduğu kaydedildi.

Difteri aşıyla önlenebilir bir hastalık olmasına rağmen, NCDC teyit edilen 836 vakadan sadece 181'inin tamamen aşılanmış olduğunu bildirdi.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık ölüme yol açabiliyor.

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