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Burcu Güneş şarkılarıyla Kütahya Gedizlileri coşturdu!

Burcu Güneş şarkılarıyla Kütahya Gedizlileri coşturdu!

KÜTAHYA’nın GEDİZ ilçesinde kültür etkinlikleri çerçevesinde bu sene 19’uncusu düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali'nde ünlü sanatçı Burcu Güneş konser vererek sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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Adnan Menderes Yaşam Parkı’nda düzenlenen Geleneksel Gediz Tarhana Festivali şenliklerinin birinci gününde Burcu Güneş konseriyle vatandaşlar gece geç saatlere kadar eğlendi.

Akşam saatlerinde başlayan konsere, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sanatçıya hep bir ağızdan eşlik eden 10 bini aşkın vatandaş, şarkıları sanatçı ile birlikte seslendirdi.

Tüm izleyenlerin renkli bir gece geçirdiği konserin son bölümünde sahneye gelerek Burcu Güneş ve ekibine teşekkür eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz tarhanası ve hediye takdim ederek, alanı dolduran izleyiciye teşekkür etti.

Başkan Akçadurak’ın ardından sahneye gelen Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da Burcu Güneş’e teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu. Erbaş, Böyle bir etkinliği düzenleyen Başkan Akçadurak’a da teşekkür etti.

Başkan Akçadurak’a misafirperverliği ve nezaketinden dolayı teşekkür eden Burcu Güneş, “Gediz’de muhteşem bir konser verdik. Hem muhteşem kalabalığa hem orkestra arkadaşlarımın yanına gidip tek tek teşekkür eden zarif Belediye Başkanımız Muharrem Akçadurak’a teşekkür ederim” dedi.

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