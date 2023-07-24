Rodos Adası'ndaki yangınlar Marmaris koylarındaki yat sayısını arttırdı!

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda yaklaşık bir haftadır devam eden orman yangınları nedeniyle bölgeden tahliyeler devam ederken, yangından kaçanlar Marmaris koylarında yat yoğunluğu oluşturdu.

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Yunanistan’ın Rodos Adası’nda çıkan yangın devam ederken Korfu Adası da alevlere teslim oldu. Korfu Adası’nda çıkan orman yangını nedeniyle tahliye talimatı verildi.

İngiliz turistlerin yoğunlukla tercih ettiği Korfu Adası’nın Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia ve Sinies bölgelerinde kalanlar botlarla bölgeden tahliye edilirken, adanın 17 farklı noktasını ziyaret eden turistlere yangının yayılma ihtimaline karşı adayı terk etmeleri uyarısı yapıldı. İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Artopios 2 bin 466 kişinin gece boyunca Korfu Adası’ndan tahliye edildiğini belirtti.

Bu arada Rodos Adası'nda devam eden yangınlarda turistlerin tahliyeleri devam ederken, yat sahipleri de teknelerini Marmaris koylarına getirmeye devam ediyor. Yangından sonra Marmaris koylarında lüks teknelerdeki artışlar dikkat çekerken, koylardaki tekne ve yat yoğunluğu amatör kameralara yansıdı.