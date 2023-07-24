Fırat Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ilk öğrencilerini alacak

Elazığ'daki Fırat Üniversitesi’nde bu yıl açılan Eczacılık Fakültesi ilk öğrencilerini alacak.

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Fırat Üniversitesi son yıllarda yaptığı atılımlarla bölge üniversitesi unvanını hakeden başarılara imza atıyor. Geçtiğimiz yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak Fırat Üniversitesi’nde Eczacılık Fakültesi kuruldu.

Kurumsal çalışması tamamlanarak açılan Eczacılık Fakültesi 3 bölüm ve 10 Anabilim Dalı ile ilk öğrencilerini almaya hazırlanıyor. Tercih listesinde yer alan Fırat Üniversitesi Eczacılık Bölümü bu yıl 50 öğrenci alarak eğitim faaliyetlerine başlayacak.

Konu hakkında bilgi veren Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seval Yılmaz,” Eczacılık Fakültesi mezunları sadece serbest eczanelerde çalışma imkanına sahip değillerdir. Farklı alanlarda çalışabilme imkanlarınız bulunmaktadır. Örneğin hastane eczanelerinde veya akademik hayatta üniversitelerde çalışabilirsiniz. Mezun olduktan sonra Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi alanlarında uzmanlık yapabilme ve uzman eczacı olarak hastanelerde çalışabilme imkânına sahipsiniz. Bunun dışında ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik sanayinde de çalışabilirsiniz” dedi.