Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'geçmişi temiz' çıkışına isyan etti: Hazmedemiyorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları toplantısında "Geçmişi temiz, parayla pulla işi olmayan, CHP'yi bilen birini bulabilirsem genel başkanlığını devredeceğim" sözlerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan isyan etti. Özcan, Kılıçdaroğlu'nu özür dilemeye davet etti.

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Bolu'dan Ankara'ya "Değişim ve Adalet" yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim tam gaz devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun dün "CHP'de adı akçeli işlere karışmamış, geçmişi temiz birisi çıkarsa hemen görevi devredeceğim" demesine Özcan'dan çok sert cevap geldi.

Siz hariç hepimiz kirli miyiz!

Tanju Özcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun söz konusu çıkışına tepki gösterdi. Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Basında yaygın olarak çıkan açıklamanızda "CHP'de adı akçeli işlere karışmamış, geçmişi temiz birisi çıkarsa hemen görevi devredeceğim" demişsiniz. 1,5 milyon CHP üyesi var, çok sayıda Belediye Başkanı ve Milletvekili var. Kendiniz hariç hepimizin geçmişinde akçeli veya başka türlü kirli işler mi var demek istiyorsunuz?

Bu cümlenizi hazmedemiyorum!

Ben kendi adıma bu cümlelerinizi hazmedemiyorum. Partinin Belediye Başkanları ve Milletvekilleri ile ilgili bildiğiniz bir şeyler varsa da bunu kamuoyuna açıklamaktan çekinmeyin. Bu sözlerinizle, biz CHP'lileri akçeli işlere bulaşmış, kirli insanlar olarak kamuoyuna ve siyasi rakiplerimize malzeme haline getiriyorsunuz. Eğer bu cümleleri söylemişseniz veya ima etmişseniz, sizi bütün CHP'llilerden özür dilemeye davet ediyorum!!!"