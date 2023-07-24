Türksat 6A uydusu gelecek yıl martta uzaya gönderilecek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirildiğini belirterek, Mart 2024'te uzaya gönderileceğini açıkladı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın 60'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kurumda düzenlenen törene katıldı.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, kurumun yenilikçi ve girişimci anlayışıyla bilim ve teknoloji ekosistemine öncülük ettiğini söyledi.

TÜBİTAK'ın ülkenin araştırma kabiliyetlerini güçlendirerek bilim, teknoloji ve AR-GE ekosisteminin altyapısının ilk adımlarını attığını vurgulayan Kacır, kurumun "Milli Teknoloji Hamlesi"nin bayrak taşıyıcısı olduğunu bildirdi.

Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi"nin başarıyla gerçekleştirilmesinin, teknolojiyi tüketen değil, geliştiren ülke olmak, güçlü, teknolojide lider ve yetkin sanayiyle mümkün olacağını dile getirdi. Bu nedenle TÜBİTAK sanayi destek programlarıyla AR-GE ve inovasyon kabiliyetlerini artırdıklarını belirten Kacır, bir yandan da özel sektörün AR-GE kültürünü sahiplenmesini, teknoloji ve inovasyon odaklı projeler geliştirilmesini sağladıklarını anlattı.

Kacır, sanayinin AR-GE'deki önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"2002'de 386 olan desteklenen proje sayısını 2022'de 3 bin 669'a, bugünkü rakamlarla 712 milyon lira olan destek tutarını 1,7 milyar liraya çıkardık. 2002'den bu yana, toplamda 24 bin 202 projeye 57 milyar liranın üzerinde destek sağladık. 2012 yılından bu yana 2 bin 140 girişimciye 1,23 milyar lira destek verdik. Girişim Sermayesi Destekleme Programı'mız Tech-InvesTR kapsamında, 5 Tech-InvesTR fonu ile 73 farklı girişime yatırım yaptık, toplam yatırım tutarı 1 milyar 300 milyon lirayı aştı."

Akademi ve kamuya yönelik destek programları kapsamında 2002'de 781 proje olan sayısının 5 kattan fazla artırılarak 2022'de 4 bin 129'a çıkarıldığı bilgisini veren Kacır, sağlanan destek tutarını da 133 milyon liradan 3,5 milyar liranın üzerine çıkardıklarını bildirdi.

TÜBİTAK sağlık ve verimli üretim yöntemlerinde çözümler sunuyor

TÜBİTAK'ın desteklediği araştırmaların daha sürdürülebilir bir dünya, daha iyi sağlık hizmetleri, daha verimli üretim yöntemleri ve daha adil bir toplum için çözümler sunmaya devam edeceğini belirten Kacır, "Önümüzdeki dönemde farklı destek ve finans mekanizmalarıyla öncelikli AR-GE ve yenilik konularında, yapay zekada, büyük veri ve bulut bilişimde, siber güvenlikte, biyoteknolojik ilaçlarda, motor teknolojilerinde ileri malzemeler ve yarı iletkenlerde ve ileri fotonik ve kuantum teknolojilerinde ülkemizin dünyadaki yerini kuvvetlendirerek kilit teknolojilerde bilimsel temelin oluşturulmasını sağlayacağız." dedi.

Bakan Kacır, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve iklim değişikliğine yönelik olarak da çevre ve biyoçeşitlilik, döngüsel ekonomi, temiz, erişilebilir ve güvenli enerji arzı, yeşil ve sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı ulaşım alanlarındaki AR-GE ve yenilik çalışmalarıyla ülkenin yeşil dönüşümün öncüsü haline getireceklerini kaydetti.

TÜBİTAK'a özel bir değer atfettiklerini vurgulayan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Geleceğin Türkiye'sinde, TÜBİTAK bugün olduğu gibi yarın da öncü rolünü sürdürmeye devam edecek. Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye için çalışan TÜBİTAK ile birlikte, önümüzdeki dönemde de Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin kritik araştırma alanlarında uzmanlığını derinleştireceğiz. Araştırma sonuçlarının ticarileşmesini ve küresel liderlik yolunda girişimcilerimizin fikirlerini ürüne dönüşmesini desteklemeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin AR-GE ve yenilik ekosistemlerinin tüm aktörlerinin aktif katılımıyla oluşturulan yüksek teknoloji platformları ve sanayi yenilik ağlarına daha fazla ağırlık vereceğiz. Bilim merkezleriyle, Deneyap atölyeleriyle, düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerle, yayınlarımızla bilim ve teknolojiyi toplumun her kesimiyle buluşturmaya devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nı bilimin, dijitalleşmenin, üretimin ve kalkınmanın yüzyılı haline getirmekte kararlıyız. 'Türkiye Yüzyılı'nda inşallah tüm hedeflerimize ulaşarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkaracağız."

Kacır, ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın da TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirildiğini anımsatarak, "Biraz testler uzadı ama sözü aldık. İnşallah Mart 2024'te Türksat 6A'yı da İMECE gibi başarıyla uzaya göndereceğiz." ifadesini kullandı.

"TÜBİTAK teknoloji ve yenilik ekosisteminde akla gelen en önemli kurum"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında 60 yıl boyunca TÜBİTAK'ın bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminin oluşturulmasında akla gelen en önemli kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyadaki gelişmiş ülkeler olma noktasında üzerlerine düşen sorumlulukları çok iyi bildiklerini vurgulayan Mandal, kendisinin de TÜBİTAK’ın desteğiyle doktorasını ve araştırma projelerini gerçekleştirdiğini anlattı. Mandal, "Benim gibi binlerce, on binlerce araştırmacı, bilim insanı, girişimci TÜBİTAK vasıtasıyla geçtiğimiz 60 yıl içinde ülkemizde bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminin içinde bulundu." dedi.

Mandal, karşılaşılan güçlüklerin ve daha karmaşık sorunların çözümünde yenilikçi bilgi üretimi ve teknoloji gelişiminde insan kaynağına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından TÜBİTAK'ta 25 yılını dolduran deneyimli TÜBİTAK çalışanlarına ve emeklilerine plaket verildi.