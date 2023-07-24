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Düzce'ye yurt dışından bin 660 kişi göç etti!

Düzce'ye yurt dışından bin 660 kişi göç etti!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yurt dışından Düzce’ye bin 660 kişi, Düzce’den yurt dışına ise bin 290 kişi göç etti.

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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yurt dışından Düzce iline göç edenlerin sayısı 2022 yılında, bin 660 kişi oldu. Göç eden nüfusun 975’ini erkekler, 685’ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 500'ünü Türk vatandaşları, bin 160'ını ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Düzce ilinden yurt dışına göç eden kişi sayısı ise bin 290 oldu. Göç eden nüfusun 777’sini erkekler, 513’ünü ise kadınlar oluşturdu. Düzce ilinden yurt dışına giden nüfusun 377'sini Türk vatandaşları, 913'ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu.

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