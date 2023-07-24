Anne babalar dikkat! Uzmanından ‘yaz ishali’ uyarısı!

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Tanır, bebeklerde ve çocuklarda yaz aylarında sıkça görülen ishallerle ilgili olarak, “İshal olan bebeklerin susuz kalmamalı, bebeklere bol bol su içirilmeli” dedi.

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Bebeklerde ve çocuklarda görülen ishallerin sebebinin kirli sulardan, havuzdan, uygunsuz şartlarda saklanan gıdalardan ya da alerjik kaynaklı etkenlerden oluştuğunu söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Tanır, “Yaz ishalleri, özellikle yaz döneminde çocuklarda sıkça gördüğümüz hastalıklardan biridir. Bebeklerde ve çocuklarda daha çok viral ya da bakteriyel etkenler olmakla birlikte, kirli sulardan, havuzdan, uygunsuz şartlarda saklanan gıdalardan ya da alerjilerden kaynaklı ishalleri daha fazla görmekteyiz” dedi.

Tedavi ishalin nedenine göre değişiyor

İshal olan bebeklerdeki sıvı kaybının çok ciddi sorunlara yol açacağını belirten Dr. Tanır, ishal ile ilgili alınacak tedbirler hakkında şu bilgileri verdi: “Öncelikle ishal olan bebeklerin susuz kalmaması çok önemli. Su kaybından korumak gerekiyor. Su kaybı ishallerimizi derinleştiren, hastalık süresini uzatan, hastanede yatışlara sebep olan etkenlerden bir tanesidir. O yüzden çocuklarımızda sıvı tedavisinin doğru yapılması gerekiyor. Aldığı sıvının ter ya da kusma yoluyla dışarı attığı sıvıdan daha fazla olmalı. İshal yapan etkenin de bulunması gerekiyor. Etken viral ya da bakteriyel ise ona göre tedavi yapıyoruz. Bulaş kaynaklıysa, bulaşan gıda vücuttan atıldığında genellikle çocuğun ishali de geçmiş oluyor. Bu durumda tedavi kesiliyor ama tam toparlanana kadar çocuğun doğru şekilde beslenmesi çok önemli. Yeterli ve doğru sıvı verilmeli. Biraz tuz içerikli gıdalar da vermemiz gerekiyor. Yağlı ve şekerli gıdalar çocuğun daha uzun süre ishal yaşamasına neden olabildiğinden uzak durmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

Terleme su kaybını hızlandırabilir

İshali olan çocuklarda, sıcakla birlikte terlemenin dolayısıyla da susuzluğun da artığını ifade eden Tanır, bu çocuklarda sıvı dengesinin iyi düzenlenmesi gerektiğini belirterek, “İshali olan çocuklar, sıcakta daha çok terleyeceğinden sıvı kaybı daha da derinleşiyor. O yüzden sıvı dengesi daha iyi sağlanmalı. Böyle durumlarda probiyotikler bizim en büyük destekçimiz. Probiyotik ilaçlar mide ve bağırsak florasını düzenleyip daha kısa sürede geçmesini sağlıyor. Çinko içerikli ilaçlar yine bağırsaklar mukozasını düzenleyip, ishalin daha kısa sürede atlatılmasını sağlıyor.” dedi.

Hijyene dikkat edilmeli

Yaz döneminde de hijyene dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Tanır, ishale karşı alınabilecek önlemler konusunda şu bilgileri verdi: “Özellikle oyun parklarında, bahçelerde çocukların el hijyenine dikkat etmelerini istiyoruz. Kısa sürede bozulan kremalı, sütlü yiyecekleri, dondurmalar gibi gıdalar, güvenilir yerlerden alınmalı. Çabuk bozulabilecek gıdaların saklanma şartlarına dikkat edilmeli. Özellikle tavuk, pilav ve kremalı yiyecekler gibi çabuk bozulan gıdalar tazeyken tüketilmeli. Bekletilmemeli”