Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can’ın şehit olduğunu duyurdu.

Abone ol

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 24 Temmuz tarihinde keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu P. Söz. Er Mehmet Can şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

Acı haber ailesine ulaştırıldı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can'ın ailesine şehadet haberi verildi.

Baba İlhan ve anne Fatma Can'ın Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi'ndeki evine giden 12. Komando Tugay Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar, acı haberi şehidin ailesine sağlık ekipleriyle ulaştırdı.

Bekardı

Şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin, yarın ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.