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HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir taburcu edildi

HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir taburcu edildi

Bıçaklı saldırıda yaralanan HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir’in hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Demir’in istirahat için evine geçtiği belirtildi.

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22 Temmuz günü, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'ndeki HÜDA PAR İl Başkanlığı'nda bıçaklı saldırı oldu.

Saldırıda İl Başkanı Salih Demir ve İl Sekreteri Sacit Pişgin yaralandı.

Saldırgan hemen yakalandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis A.S. adlı saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Sekreter can verdi

Bu sırada hastaneye kaldırılan Sacit Pişgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Pişgin'in cenazesi dün defnedilirken, gözaltına alınan zanlı da tutuklandı.

Taburcu oldu

Öte yandan İl Başkanı Salih Demir'in Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen Demir'in istirahat için evine geçtiği öğrenildi.

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