BIST 6.695
DOLAR 26,95
EURO 29,87
ALTIN 1.698,55
HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti'ye bir şok daha! Belediye Başkanı partiden istifa etti

İYİ Parti'ye bir şok daha! Belediye Başkanı partiden istifa etti

Aydın’ın İncirliova İlçe Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 2019 yerel seçimlerinde seçildiği İYİ Parti’den istifa etti.

Abone ol

2019 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti’den İncirliova Belediye Başkanı Seçilen Aytekin Kaya, yerel seçimlere 8 ay kala partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Kaya yaptığı yazılı açıklamada; "Geçtiğimiz günlerde İncirliova’da yaşanan olaylar parti içinde sıradan bir delege seçimi olmaktan çıkmış, birilerinin ucuz siyasi menfaat kavgasına dönüşmüştür. Yaşanan bu çirkin olaylar beni artık İncirliova’nın geleceği için bir karar almaya zorlamıştır. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun parti içinde yaşanan olaylara karşı aldığı tutum, şahsıma göstermiş olduğu haksız tepki sebebiyle artık Özlem Çerçioğlu’yla birlikte İncirliova’ya hizmet etme şansımız kalmamıştır. Bu sebeple İYİ Parti’nden ayrılıyor, Millet İttifakı'ndan çekiliyorum. Aldığım bu karar partilerin kurumsal kimliklerine bir eleştiri kesinlikle değildir. Küçük dağları ben yarattım, her şeyi ben bilirim, 'Ben ne dediysem o olacak' zihniyetine bir tepkidir. Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun." ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Markalardan enflasyonla mücadele kampanyası!
Markalardan enflasyonla mücadele kampanyası!
Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa maçı tarihi belli oldu
Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa maçı tarihi belli oldu
HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir taburcu edildi
HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir taburcu edildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 5 yaşında!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 5 yaşında!
Fenerbahçe, Zeki Çelik için harekete geçti
Fenerbahçe, Zeki Çelik için harekete geçti
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapılarını yarın açıyor
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapılarını yarın açıyor
Çevre aktivisti Greta Thunberg’e para cezası!
Çevre aktivisti Greta Thunberg’e para cezası!
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Meral Akşener, Anavatan Partisi Genel Başkanı ile bir araya geldi
Meral Akşener, Anavatan Partisi Genel Başkanı ile bir araya geldi
13 ilden yetkililer "metamfetamin ile mücadele" için toplandı!
13 ilden yetkililer "metamfetamin ile mücadele" için toplandı!
Keşan'da yangın: 4 bin saman balyası, 1 traktör ve sera kullanılamaz hale geldi!
Keşan'da yangın: 4 bin saman balyası, 1 traktör ve sera kullanılamaz hale geldi!
Şırnak’ta terör operasyonu: 2 şüpheli gözaltında!
Şırnak’ta terör operasyonu: 2 şüpheli gözaltında!