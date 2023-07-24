Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

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Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 saat 20 dakika süren toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor:

Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Son kabine toplantımızdan bu yana yine yoğun bir mesai içerisinde çalışmalarımıza devam ettik. Bu çerçevede 7 Temmuz'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi ülkemizde misafir ederek gündemimizdeki konuları ele aldık. Kendisiyle 500 günden fazladır devam eden savaşın sona ermesiyle ilgili önerilerimizi paylaşarak bu doğrultuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu tekrar vurguladık. Aynı gün milli savunma üniversitemizin eğitimlerini başarıyla tamamlayan 249 subayımızın mezuniyet sevincine ortak olduk.

15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında yeniden yapılandırdığımız üniversitemizin asli vazifesini layıkıyla ifa ettiğini gördük. Seçim kampanyamızda şahsımıza en çok teveccüh gösteren illerimizi ziyaret etme sözü vermiştik. Bayburt birinci, komşusu Gümüşhane ikinci oldu. Bunun için 8 Temmuz Cuma günü her iki ilimizi ziyaret ederek vatandaşlarımıza teşekkür ettik.

"İsveç'e ikazlarımızı yaptık"

Bu ziyaretlerinin ardından NATO Zirvesi'ne katılmak için Vilnius'a gittik. NATO tarihinde ilk defa genel sekreter tarafından terörizmle mücadele özel koordinatörü atanacağı duyuruldu. Ülkemizin de güvenliğine katkı sağlayacak pek çok hususta mutabakata verildi. Türkiye'nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk. Sadece terörizme karşı değil, İslam düşmanlığıyla mücadele noktasında da ikazlarımızı yaptık. İsveç'in ittifaka üyelik süreciyle ilgili atılacak karşılıklı adımlar ortak açıklamalıyla belirlendi. Meclisimizin açılmasıyla beraber üzerimize düşeni yapacağız. Milletvekillerimizin vicdanları doğrultusunda ülkemizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağından şüphe duymuyoruz.

"Hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yok"

Biden, Macron ve Miçotakis'in de aralarında olduğu 13 liderle ikili görüşme gerçekleştirdik. Gördük ki, hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yoktur. Son 21 yılda aşılmaz diyen nice engeli aştık. Bugün de bunun önünde hiçbir mâni görülmüyor. Özellikle Avrupalı dostlarımızla yaptığımız görüşmelerde umut vardı. Vize serbestisi ve Gümrük Birliği Anlaşması gibi temel başlıklarda ilerleme sağlamak istiyoruz. Hem ülkemizin hem de AB'nin çıkarına olacak müspet neticelerini yakında göreceğiz.

"BAE 'ye ziyaretimizde değeri 50,7 milyar dolara ulaşan 13 anlaşma imzalanmıştır"

Körfez turu da çok önemli bir adım oldu. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler son derece verimli geçti. Suudi Arabistan'la yaptığımız 5 anlaşmayla iş birliğimizi daha da ileriye taşıdık. Savunma Sanayi alanında tarihimizin en büyük sözleşmesine imza attık. Katar'la mükemmel seviyede ilerleyen ilişkilerimizi yeni ortaklıklarla taçlandırma kararı aldık. BAE 'ye ziyaretimiz esnasında toplam değeri 50,7 milyar dolara ulaşan 13 anlaşma imzalanmıştır. Ülkemizin gurur kaynağı olan Togg'u muhataplarımıza hediye ettik. Togg'un liderlerden tam not aldığını memnuiyetle belirtmek isterim. Togg'u yakın zamanda diğer ülkelerin yollarında da göreceğiz.

"Kıbrıs'ta çözümden kaçmadık"

Abu Dabi'den sonra Lefkoşe'ye geçtik. Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü Ercan Havalimanı'nın terminal binasının ve pistinin açılışıyla idrak ettik. Ercan Havalimanı Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Biz hiçbir zaman çözümden kaçmadık. Elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Bu konuda samimiyetimizi Annan Planı dahil tüm süreçlerde gösterdik. Gerekirse yine gösteririz. Ancak muhataplar, dayatmalar yerine sahadaki gerçekleri kabul etmelidir.

Küresel bir sorun olan İklim değişikliğinin olumsuz yansımalarını ülkemiz de tecrübe etmektedir. Karadeniz'de yaşanan selin ardından meydana gelen yangınlar bunun son örnekleridir. İlgili bakanlarımız süratle olay yerine intikal ederek çalışmaları koordinasyonunu bizzat sağladı. Orman yangınıyla mücadelemizi de başarı şekilde yürütüyoruz. Önceki yaşanan yangınların bir kısmı doğal sebeplerden bir kısmı da terör ve ihmal gibi faktörlerden dolayı meydana gelmişti. Biz de en kötü senaryoyu düşünerek güçlü bir altyapı kurduk. Filomuzu Rusya'dan gelen 2 büyük uçakla tahkim ettik. Rezerv güçlerle birlikte toplam 24 uçak 100 helikopter ve 10 İHA'mızla orman yangılarıyla mücadele ediyoruz. Büyük bir yangınla boğuşan Yunanistan'a iki amfibi uçak ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderdik. Yunan komşularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hedefimiz tek bir yangının bile çıkmamasıdır.