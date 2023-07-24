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Büyükçekmece'deki bakımevinin faaliyetlerine son verildi

Büyükçekmece'deki bakımevinin faaliyetlerine son verildi

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'deki bir engelli bakımevi hakkında soruşturma başlatıldığını, bakım merkezinin faaliyetlerine son verildiğini açıkladı.

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Büyükçekmece'de bulunan engelli bakımevinde yaşanan olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Valiliğince görüntülerin çekildiği tespit edilen Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde açılan idari soruşturmanın ardından harekete geçti.

Olayın yaşandığı engelli bakımevindeki çekilen görüntülerde yer aldığı belirlenen şüpheli N.C. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bakımevinin faaliyetleri durduruldu

İstanbul Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin, çevrede bulunan uygun bakımevlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul'da özel bir bakımevinde görevli personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Olayın paylaşılmasının ardından, İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, ivedilikle, ilgili bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan vatandaşlarımızın güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmiştir."

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