BIST 6.695
DOLAR 26,93
EURO 29,81
ALTIN 1.692,49
HABER /  DÜNYA

Google'a patent ihlali nedeniyle 338,7 milyon dolar tazminat

Google'a patent ihlali nedeniyle 338,7 milyon dolar tazminat

ABD'de federal mahkemede, Google'ın bir yazılım geliştiricisinin patent haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 338,7 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

Abone ol

Reuters'in haberine göre, Texas eyaletinin Waco kentindeki federal mahkemede jüri, bir yazılım geliştiricisinin patent haklarını ihlal ettiğini gerekçe göstererek Google'ın 338,7 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.

Google sözcüsü, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirketin karara itiraz edeceğini belirterek Google'ın her zaman teknolojiyi bağımsız olarak geliştirdiğini savundu.

New York merkezli Touchstream'in 2021'de açtığı davaya göre, şirketin kurucusu David Strober, videoları akıllı telefon gibi küçük bir cihazdan televizyon gibi daha büyük bir cihaza "taşımak" için 2010 yılında teknoloji icat etti.

Google, Aralık 2011'de Touchstream ile teknolojisi hakkında görüştü ancak iki ay sonra ilgilenmediğini söyledi. Google, Chromecast medya akış cihazlarını 2013 yılında piyasaya sürdü.

Touchstream, Google'ın Chromecast'inin, kendi yeniliklerini kopyaladığını ve üç patentini ihlal ettiğini ileri sürmüştü. Google ise Touchstream'in haklarını ihlal ettiğini reddederek patentlerin geçersiz olduğu savunmasını yapmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kuzey Kore'den balistik füze denemesi
Kuzey Kore'den balistik füze denemesi
Galatasaray, Zaha transferinin mali detaylarını açıkladı
Galatasaray, Zaha transferinin mali detaylarını açıkladı
Danimarka'da bir skandal daha! Türkiye'den çok sert açıklama
Danimarka'da bir skandal daha! Türkiye'den çok sert açıklama
İsrailli doktorlar, yargı düzenlemesini protesto amacıyla yarın greve gidecek
İsrailli doktorlar, yargı düzenlemesini protesto amacıyla yarın greve gidecek
Ülkesine dönen Bartra, eski takımına transfer oldu
Ülkesine dönen Bartra, eski takımına transfer oldu
Elon Musk, "dünyanın en zenginleri" listesinde yeniden ilk sırada
Elon Musk, "dünyanın en zenginleri" listesinde yeniden ilk sırada
Kırgızistan'da enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edildi
Kırgızistan'da enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edildi
ABD'de yaklaşık 200 okul sosyal medya platformlarına dava açtı
ABD'de yaklaşık 200 okul sosyal medya platformlarına dava açtı
KKTC'de sıcaklar nedeniyle belirli saatlerde dışarıda çalışma yasağı uzatıldı
KKTC'de sıcaklar nedeniyle belirli saatlerde dışarıda çalışma yasağı uzatıldı
Büyükçekmece'deki bakımevinin faaliyetlerine son verildi
Büyükçekmece'deki bakımevinin faaliyetlerine son verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sonbaharda evleri teslim edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sonbaharda evleri teslim edeceğiz"
Putin yasayı onayladı! Cinsiyet değişikliği artık yasak
Putin yasayı onayladı! Cinsiyet değişikliği artık yasak