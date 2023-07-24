BIST 6.695
DOLAR 26,93
EURO 29,81
ALTIN 1.692,49
HABER /  DÜNYA

Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin geç saatlerde balistik füze fırlattığını duyurdu.

Abone ol

Kuzey Kore'nin füze denemeleri devam ediyor.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin geç saatlerde doğu kıyısı açıklarına balistik füze fırlattığını duyurarak, füzenin denize düştüğü ifade edildi.

Kuzey Kore tarafından fırlatılan füze, Japonya Savunma Bakanlığı tarafından da doğrulandı. Fırlatma, ABD’ye ait Los Angeles sınıfı nükleer denizaltı `The USS Annapolis`in bugün Güney Kore'nin Jeju Adası’ndaki bir limana demirlediğinin bildirilmesinin ardından gerçekleşti.

Kuzey Kore, 17 Temmuz’da da ABD nükleer balistik füze denizaltısının 1980'lerden bu yana ilk kez Güney Kore'ye demirlemesinden bir gün sonra Japon Denizi’ne balistik füze fırlatmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Zaha transferinin mali detaylarını açıkladı
Galatasaray, Zaha transferinin mali detaylarını açıkladı
Danimarka'da bir skandal daha! Türkiye'den çok sert açıklama
Danimarka'da bir skandal daha! Türkiye'den çok sert açıklama
İsrailli doktorlar, yargı düzenlemesini protesto amacıyla yarın greve gidecek
İsrailli doktorlar, yargı düzenlemesini protesto amacıyla yarın greve gidecek
Ülkesine dönen Bartra, eski takımına transfer oldu
Ülkesine dönen Bartra, eski takımına transfer oldu
Elon Musk, "dünyanın en zenginleri" listesinde yeniden ilk sırada
Elon Musk, "dünyanın en zenginleri" listesinde yeniden ilk sırada
Kırgızistan'da enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edildi
Kırgızistan'da enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edildi
ABD'de yaklaşık 200 okul sosyal medya platformlarına dava açtı
ABD'de yaklaşık 200 okul sosyal medya platformlarına dava açtı
KKTC'de sıcaklar nedeniyle belirli saatlerde dışarıda çalışma yasağı uzatıldı
KKTC'de sıcaklar nedeniyle belirli saatlerde dışarıda çalışma yasağı uzatıldı
Büyükçekmece'deki bakımevinin faaliyetlerine son verildi
Büyükçekmece'deki bakımevinin faaliyetlerine son verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sonbaharda evleri teslim edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sonbaharda evleri teslim edeceğiz"
Putin yasayı onayladı! Cinsiyet değişikliği artık yasak
Putin yasayı onayladı! Cinsiyet değişikliği artık yasak
PSG'nin Kylian Mbappe için yapılan 259 milyon poundluk teklifi kabul ettiği iddia edildi
PSG'nin Kylian Mbappe için yapılan 259 milyon poundluk teklifi kabul ettiği iddia edildi