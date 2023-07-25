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Beşiktaş yıldız İngiliz orta saha oyuncusuna resmi teklif yaptı

Beşiktaş yıldız İngiliz orta saha oyuncusuna resmi teklif yaptı

Beşiktaş, 29 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'e resmi teklifini yaptı.

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2023-2024 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlıların son olarak Liverpool'da forma giyen bonservisi elinde olan Alex Oxlade-Chamberlain'in yetkilileriyle bir araya geldiği ve İngiliz oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklifi sunduğu belirtildi.

İngiliz yıldız oyuncuya Beşiktaş'ın yanı sıra Brentford ve Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgisi bulunuyor.

Chamberlain, geçen sezon Liverpool formasıyla 13 maçta 1 gol katkısı sağladı.

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