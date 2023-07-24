Benzine 2 lira zam geldi! 25 Temmuz 2023 Salı zamlı benzin, motorin ve LPG fiyatları

Araç sahiplerine kötü haber. Brent petrol fiyatlarıyla birlikte dolardaki yükseliş sonrası bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira zam yapıldı. Bu zamla birlikte benzinin fiyatı 36 lirayı aştı. 24 Temmuz 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Zamla birlikte 25 Temmuz 2023 Salı günü benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

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Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket nedeniyle akaryakıt fiyatları yükselişe geçti. ÖTV zammıyla birlikte litre fiyatı 6 lira artan benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere kallavi bir zam daha geldi.

Son olarak akaryakıtta ÖTV tutarını artırılmasıyla benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. ÖTV zammının ardından motorine 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha yapılmıştı.

Zamlı motorin fiyatları kaç lira olacak?

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira zam yapıldı. Zamla birlikte 25 Temmuz Salı günü itibariyle benzinin litre fiyatı İstanbul'da 34.05 liradan 36.05 liraya yükselecek. Benzinin litresi Ankara'da ortalama 36.54 liraya, İzmir'de ise 36.64 liraya satılacak.

Zamların davamı gelecek

Motorin ve LPG (otogaz) fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Sektör temsilcileri, akaryakıt zamlarının devamının geleceğini belirtiyor.

24 Temmuz Pazartesi akaryakıt fiyatları

İSTANBUL

Benzin: 34,03 TL

Motorin: 33,92 TL

LPG (Otogaz): 13,56 – 13,98 TL

ANKARA

Benzin: 34,55 TL

Motorin: 34,39 TL

LPG (Otogaz): 13,99 TL

İZMİR

Benzin: 34,56 TL

Motorin: 34,57 TL

LPG (Otogaz): 13,99 TL