Yolda yürürken silahla vuruldu yattığı yerde sigara içti! Yakını başında gözyaşı döktü

ADANA’da bir kişi kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda vurularak yaralandı. Yaralı kişi yerde kanlar içerisinde yattığı sırada sigara içmesi dikkat çekti.

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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi Kozan Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi kaldırımda yürüyen Abdurrahman A.’ya tabanca ile 3 el ateş açarak olay yerinden koşarak kaçtı.

Yaralıyı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Her iki ayağından vurulan Abdurrahman A. sağlık ekiplerini beklerken kan kaybederken sigara içti. Abdurrahman A. hastaneye kaldırılırken polis delil arama çalışması yaptı. Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.