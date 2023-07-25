Kemal Kılıçdaroğlu öfkeden deliye döndü! İstediği oyu alamayınca hırsızlıkla suçladı! Bu ahlaksızlıktır, erdemsizliktir...

Belediye Başkanları ile toplantıda, "Geçmişi temiz, para pulla işi olmayan birini bulursam hemen görevi bırakacağım" sözleri büyük rahatsızlık yaratan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısında da görevden aldığı il ve ilçe başkalarını hırsızlıkla suçladı. Kılıçdaroğlu, görevden alınan 4 il ve 1 ilçe örgütüne yönelik kararın iptali için oy veren PM üyelerine "Nasıl bu şekilde oy kullanırsınız! Hırsızlığa destek mi veriyorsunuz" diye çıkıştı.

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CHP Parti Meclisi toplantısında sinirler çok fena gerildi. İstifa çağrıları nedeniyle iyice bunulan CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu, ise parti içinde yaratacağı rahatsızlığı göze alarak kendinden başka herkesi ağır sözlerle suçlamaya başladı. Parti Meclisi toplantısında görevden alınan 4 il ve1 ilçe örgütünün itirazlarının değerlendirilmesiyle ilgili görüşmelerde de tansiyon yükseldi.

Oylamadan sürpriz sonuç çıktı

Muhalifler, görevden almalarla kurultay sürecinin etkilenmeye çalışıldığı eleştirisini getirirken yönetim ise tek tek görevden alma gerekçelerini açıkladı. Tartışmaların uzaması nedeniyle oylamaya çok geç geçilebildi. Toplantının asıl sürprizi ise oylama sonucunda yaşandı.

5 oylamadan 3'ünde kaybetti

Genel Başkan ile birlikte 61 kişilik PM’deki oylamada; Muş İl Başkanı İsmail Adanur’un itirazı için 31 kabul, 30 ret, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan’ın itirazı için 31 kabul, 28 ret, 2 çekimser, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan’ın itirazı için 30 kabul, 31 ret, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan’ın itirazı için 28 kabul, 33 ret, Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün’ün itirazı için ise 26 kabul, 35 ret oyu çıktı.

Nitelikli çoğunluk şartı Kılıçdaroğlu'nu kurtardı!

Göreve iade için PM’nin nitelikli çoğunluk oyu olan 41 oy gerekiyordu. Değişim isteyen muhaliflerin 5 oylamadan ikisinde çoğunluğu sağlaması kulislerde “güvensizlik oyu” yorumlarına yol açarken, bunun asıl olağanüstü kurultay kararı alınması, normal kurultay tarihinin belirlenmesi ve belediye başkan adaylarıyla ilgili yapılacak oylamalardaki “veto” yetkisi açısından önem taşıyacağı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu öfkeden deliye döndü

Kılıçdaroğlu çıkan bu sonuca öfkelenerek, “Hepsinin gerekçeleri tek tek açıklandı, buna rağmen nasıl bu şekilde oy kullanırsınız? Aralarında partinin parasını yiyen adam var. Siz bununla o hırsızlığa destek mi veriyorsunuz? Bu ahlaksızlıktır, erdemsizliktir” dedi.

Bize ahlaksız diyemezsin!

Kendisinin de kabul oyu verdiğini söyleyen PM Üyesi Hasan Baltacı ise, “Bunun için bize ahlaksız, erdemsiz diyemezsiniz. Aşağıda eşim ve çocuğum bekliyor, ben onların yüzüne nasıl bakarım?” diye konuştu. Baltacı, “İsterseniz beni disipline verin” diyerek salonu terk etti.