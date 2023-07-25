İstanbul anketi! Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim aday olmalı! İlk üçe giren isimlere bakın

CHP'de genel başkanlık kavgası artık karşılıklı hakaretlere varırken, zoom toplantısı krizinin ardından Belediye Başkanları toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Siz devam edecekseniz, yerel seçimlerde aday değilim" resti çekti. Bu restin ardından İmamoğlu'nun yerine kim aday olacak tartışması başladı. kulislerde birçok isim konuşulurken, ORC Araştırma, "Ekrem İmamoğlu aday olmazsa yerine kim aday gösterilmeli" anketi yaptı.