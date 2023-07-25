İstanbul anketi! Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim aday olmalı! İlk üçe giren isimlere bakın
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Siz Genel Başkan olarak kalacaksanız ben İBB adayı olmayacağım" restinin ardından bomba bir anket geldi. ORC Araştırma, İstanbul seçmenine "İmamoğlu'nun aday olmaması halinde kimi aday olarak görmek istediklerin" sordu. İşte anketten çıkan sürpriz isimler...
CHP'de genel başkanlık kavgası artık karşılıklı hakaretlere varırken, zoom toplantısı krizinin ardından Belediye Başkanları toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Siz devam edecekseniz, yerel seçimlerde aday değilim" resti çekti. Bu restin ardından İmamoğlu'nun yerine kim aday olacak tartışması başladı. kulislerde birçok isim konuşulurken, ORC Araştırma, "Ekrem İmamoğlu aday olmazsa yerine kim aday gösterilmeli" anketi yaptı.
İmamoğlu aday olmazsa kim olmalı?
ORC Araştırma Şirketi, vatandaşlara, "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmaması halinde, size göre muhalefetin önümüzdeki yerel seçimlerde adayı kim olmalı?" sorusu yöneltildi. 19-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında toplam 2600 katılımcı ile yüz yüze yapılan anketten sürpriz isimler çıktı. İşte ORC anketinden çıkan isimler...
CHP Gümüşhane Milletvekili Mustafa Sarıgül: Yüzde 36,4
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: Yüzde 26,5