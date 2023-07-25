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MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu!

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu. Geçtiğimiz gün Van'da silah kazası sonucu yaralanan ve derhal hastaneye kaldırılan Ulş.Söz.Er Ömer Cinkara'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van’da silah kazası sonucu Ulş.Söz.Er Ömer Cinkara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Özalp/Van’da 24 Temmuz 2023 tarihinde silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz.Er Ömer Cinkara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

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