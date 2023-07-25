Meral Akşener'i ziyaret eden Mansur Yavaş’la ilgili flaş kulis! Akşener'e ilçe belediye başkan adayları listesi verdi

CHP'deki 'Değişim' kavgasında sessiz kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı bir 'siyasi gelecek' kulis bilgisi ortaya atıldı. CHP ile İYİ Parti Mart 2024 yerel seçimlerinde ittifak yapmazsa Mansur Yavaş ne yapacak? Meral Akşener'e yaptığı sürpriz ziyaretten önce evinde de özel bir görüşme gerçekleştirdi mi? Akşener'e ilçe belediye başkan adayları listesi mi verdi?

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CHP'deki 'değişim' kavgasında sessizliğiyle dikkat çeken ve 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından suskunluğa bürünen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaş'la ilgili kulislerde fısıltılar dolaşmaya başladı.

Posta Gazeteci yazarı Murat Sevinç, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, gazeteci Barış Yarkadaş, tv100.com yazarı Hacı Yakışıklı, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına konuk oldu.

CHP ve İYİ Parti ittifakı olmaz ise...

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili "Sayın Yavaş, CHP'deki değişim sürecini, İYİ Parti ve bazı isimlerin ileriye dönük 'ittifak olmayacağı' yönündeki çıkışlarını memnuniyetsizlik ve endişeyle takip ediyor. Yavaş, sağ siyasetten gelen birisi. CHP ve İYİ Parti ittifakının olmaması halinde Yavaş, siyasi geleceğini yeniden düşüneceği yönünde" kulis bilgisini verdi.

Mansur Yavaş'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yaptığı sürpriz ziyaret kulisleri hızlandırdı.

'Akşener'e aday listesi verdi'

Deniz Gürel ardından da "Mansur Yavaş birkaç hafta önce Akşener'i Ankara'daki evinde ziyaret ediyor. Yavaş, bu ziyarette aklındaki ilçe belediye başkan adaylarının isimlerini Sayın Akşener’e veriyor. Görüştüğüm İYİ Partililer, ittifaksız yerel seçime gidilmesi halinde aday gösterebilecekleri bölgelerdeki önemli isimlerle ilgili bir çalışmalar yapıyor." ifadelerini kullandı.

Yarkadaş: Bu siyasi bir skandal

Söz konusu iddiaları duyan gazeteci Barış Yarkadaş, "Bu bir siyasi skandal" dedi. Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü; "CHP'li bir belediye başkanı, başka bir partinin genel başkanına 'Şu isimleri Ankara'daki ilçelerde aday yaparsanız bunlar kazanabilir' diyor. Akıl alır bir şey değil."