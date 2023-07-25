Son dakika!.. Adana'da şiddetli deprem! Çevre iller de sallandı Naci Görür uyarmıştı AFAD açıkladı

ADANA'da deprem oldu... Naci Görür başta olmak üzere uzmanların deprem bekledikleri Adana, saat 08.44'te 5.5 şiddetindeki depremle sarsıldı... AFAD'dan son dakika açıklama geldi..

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Naci Görür'ün Kahramanmaraş depremlerinin ardından sık sık deprem olacağı konusunda uyarı yaptığı Adana'da şiddetli deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre saat 08.44'te Adana'nın Kozan ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi...

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