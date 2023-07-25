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Kan donduran görüntü! 4 gündür kayıp olan adam timsahın midesinden çıktı

Kan donduran görüntü! 4 gündür kayıp olan adam timsahın midesinden çıktı

MALEZYA’da kaybolduğu ihbarı yapılan Addi Bangsa isimli bir çiftçi 4 günlük arama sonrası korkuç bir yerde bulundu. Çiftçinin cansız bedeni 4 metrelik bir timsahın midesinden çıktı. Aile üyelerinin izlediği anlarda timsahın karnı kesilip ikiye ayrıldı ve 60 yaşındaki çiftçinin cansız bedeninin kalıntılarına ulaşıldı.

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Malezya’nın Tawao bölgesinde 4 gün önce kayıp olduğu ihbar edilen 60 yaşındaki çiftçi Addi Bangsa’nın cansız bedeni bir timsahın içinde bulundu. 4 gün süren arama kurtarma çalışmaları Sabah Vahşi Yaşam Departmanı temsilcilerinin devasa sürüngenin midesini kesip ikiye yarmasından sonra çiftçinin kalıntılarını bulmasıyla sona erdi.

Kimliği doğrulandı

Arama ekiplerinin çiftçinin cansız bedenini timsahın içinde bulacaklarını nasıl bildiklerine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ölü hayvanın içinde bulunan söz konusu parçaların kimliğini doğrulayan incelemelerle Addi Bangsa'ya ait olduğu doğrulandı.

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