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Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması: Seçim süresince geçici bir iş birliği yaptık

Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması: Seçim süresince geçici bir iş birliği yaptık

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış programlarına YRP lideri Fatih Erbakan'ı davet edip topluma imaj vermeye çalıştığını belirterek "Seçim süresince geçici bir iş birliği yaptık. " dedi.

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Yeniden Refah Partisi, (YRP) son dönemde gelen zamlara verdiği tepkilerle dikkat çekti. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçtiğimiz günlerde vergi zamlarını eleştirmiş, "Dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlar artık vatandaşlarımızı ezen ve kabul edilemez noktalara ulaşmıştır. Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir" demişti.

Hükümetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerinin yanı sıra YRP bir de Cumhur İttifakı ile ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

tv100 ekranlarında yaptığı açıklamalarda YRP Genel Başkanvekili Doğan Aydal, "Biz hala seçime girdiğimiz ittifakla beraberiz diye bir durum yok" mesajını verdi. Doğan Aydal ittifakla ilişkilerine dair şunları kaydetti:

"Seçim süresince geçici bir iş birliği yaptık"

"Genellikle halkta yanlış bir izlenim var: Bizi iktidarın ortağı sanıyorlar. Seçim süresince geçici bir iş birliği yaptık. Seçimden sonra iki parti yan yana gelir, bir ittifak sözleşmesi yaparsa biz iktidarın bir parçası oluruz. Değilse, biz şu anda 5 milletvekili olan bir muhalefet partisiyiz."

"Genel başkanımız berrak olarak anlatacak"

Aydal, sözlerine şunları da ekledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bir tavrı var; bütün açılışlara Sayın Genel Başkanımızı davet ediyor, eller havada, topluma bir imaj vermeye çalışıyor. 'Biz hala seçime girdiğimiz ittifakla beraberiz.' Öyle bir durum yok. Dolayısıyla yapılan işlemlerde de bizim dahlimiz yok. Sanıyorum yakın zamanda Sayın Genel Başkanımız bu durumu çok berrak olarak anlatacaktır. Çünkü toplumdaki bu algıyı biz yıkmak mecburiyetindeyiz. Partinin geleceği buna bağlı."

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