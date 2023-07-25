Antalya Kemer'de büyük yangın! Evler ve hastane boşaltıldı, Bakan Mehmet Ersoy son durumu açıkladı sebebi belli mi?

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden yangına, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı. Kemer Devlet Hastanesi önlem amaçlı boşaltıldı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, yangına 1050 personel, 200'den fazla araç, 10 uçak ve 22 helikopterle müdahale edildiğini belirterek, "Hedefimiz gün içinde yangını kontrol altına almak." dedi.

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Göynük Değirmendere Mahallesi'nde mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda saat 21.08'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ormanın sık ağaçların olduğu bölgede çıkan yangına, gece boyunca, 50'den fazla arazöz, çok sayıda su tankeri, ilk müdahale araçları ve 300'den fazla yangın söndürme ekibiyle müdahale edildi.

6 kişi hastaneye kaldırıldı, evler boşaltıldı

Dumandan etkilenen 6 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 10 konut boşaltıldı ve Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 14 hastadan 12'si taburcu edilerek evlerine gönderildi, 2 hasta da farklı hastanelere nakledildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, gece boyunca çalışmaları bölgeden takip etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da çalışmaları yerinde takip etmek için yangın bölgesine geldiği öğrenildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan yangına 1050 personel, 200'den fazla araç, 10 uçak ve 22 helikopterle müdahale edildiğini belirterek, "Hedefimiz gün içinde yangını kontrol altına almak." dedi.

Yangının çıkış nedeni belli mi?

Ersoy, Kemer Devlet Hastanesinin önlem amaçlı boşaltıldığını ancak polikliniklerin ayaktaki hastalara hizmet vermeye devam ettiğini vurguladı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soru üzerine Ersoy, şunları kaydetti:

"Şu anda bölgede nem yok. Hem hava sıcak olduğu hem de nem çok düşük olduğu zaman maalesef bu bölgede orman yangınları kaçınılmaz oluyor. Ama hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Bu sene özellikle Orman Genel Müdürlüğümüz araç ve ekipman konusunda çok iyi hazırlıklı. Yangınlara anında hızlı bir şekilde müdahale ediyorlar. Akdeniz çanağında bu süreci en iyi, başarıyla yöneten ülkenin Türkiye olduğunu söyleyebiliriz. İnşallah en az kayıpla bu yangın dönemini atlatırız."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına ilişkin paylaşım yaptı.

Yumaklı, paylaşımında, "Antalya, Kemer’deki orman yangınına; 11 uçak 22 helikopter 62 arazöz 512 personel sevk edildi. Yangının başladığı ilk andan itibaren #OrmanınKahramanları cansiparane bir mücadele veriyor. Havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor." ifadesine yer verdi.