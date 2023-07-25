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Kürsüde konuşurken yere yığılmıştı Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren hayatını kaybetti

Kürsüde konuşurken yere yığılmıştı Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren hayatını kaybetti

15 Temmuz etkinliklerinde kürsüde fenalaşan Erzurum’un Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren hayatını kaybetti

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Hınıs'ta kürsüden vatandaşlara seslenen Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren bir anda yere yığıldı.

Düştüğü esnada kafasını mermere vuran Başkan Eren için ilk müdahale buradaki sağlık görevlileri tarafından yapılmıştı.

Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması

Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 45 yaşındaki Başkan Erdoğan Eren'in yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti. 10 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Erdoğan Eren sabah saatlerinde vefat ettiği bildirildi.

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