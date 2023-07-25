Kürsüde konuşurken yere yığılmıştı Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren hayatını kaybetti

Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu! Bir ev ve iş yerlerinde hasar oluştu

Merkez Bankası'ndan ticari ile taşıt kredileri için yeni düzenleme! Kredi kartı faizleri artırıldı

İlkokulda katıldığı koşuda keşfedildi, şimdi Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Sosyal medyada tanıştı, uygunsuz fotoğraflarını ele geçirdi! Genç kızın anlattıkları dehşete düşürdü...

Dolar ve Euro'da son rakamlar! 25 Temmuz Bitcoin'de yükseliş mi var düşüş mü?

Lozan efsaneleri! Gizli maddeler Adalar ve Musul gerçeği

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu!

Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokolle ilgili konuştu: Hepsinin haberi var...

Son dakika!.. Adana'da şiddetli deprem! Çevre iller de sallandı Naci Görür uyarmıştı AFAD açıkladı

İsrail adım adım iç savaşa doğru gidiyor

Kan donduran görüntü! 4 gündür kayıp olan adam timsahın midesinden çıktı

Meral Akşener'i ziyaret eden Mansur Yavaş’la ilgili flaş kulis! Akşener'e ilçe belediye başkan adayları listesi verdi