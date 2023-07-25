Beyoğlu'nda kadın müşterisini döven taksici konuştu 'siz Türkler köpeksiniz' dedi iddiası

Beyoğlu'nda para bozdurma konusunda tartıştığı yabancı uyruklu kadın müşterisini sokak ortasında darp ettiği iddia edilen taksici adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeni görüntülerin de ortaya çıktığı olayla ilgili konuşan taksici Abdulkadir Kanak, “Bana ‘siz Türkler köpeksiniz hainsiniz, parayı bozup geleceksin' dedi. Anahtarımı gasp edip, aracımın camını kırdı” ifadelerini kullandı.

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Beyoğlu Yenişehir Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 05.20 sıralarında meydana gelen olayda, 34 TBG 01 plakalı taksi şoförü Abdulkadir Kanak ile yabancı uyruklu kadın müşteri arasında para bozdurma konusunda başlayan tartışma arbedeye dönüşmüştü.

Marketin önünde taksiden inmek isteyen müşteri, yolculuk ücretini uzatarak şoförden parayı bozdurmasını istemişti. Taksi şoförünün, parayı müşterinin bozdurması gerektiğini söylemesi üzerine ikisi arasında tartışma çıkmıştı.

Bozuk para yüzünden kavga etmişlerdi

Müşterinin taksiden inmesinin ardından sokak ortasında devam eden tartışma sırasında şoför ile kadın arasında itişme yaşanmıştı. İtişme sırasında yere düşen müşteri ile şoför arasında aracın etrafında kovalamaca başlamıştı. Koşarak kaçmaya çalışan kadın, birkaç metre sonra kendisini yakalayan taksicinin çelmesiyle yere düşmüştü. Yerde yatan kadına tekme attığı iddia edilen taksi şoförü, kendisine müdahale eden esnaf ve vatandaşlar tarafından uzaklaştırılmıştı.

Ayakkabısının topuğuyla arka camı kırmıştı

Şoför daha sonra taksisinin yanına gelirken, kadın da arkasından takip etmişti. Taksicinin aracına binerek uzaklaşmak istemesi üzerine kadın müşteri taksinin önüne geçerek durdurmak istemişti. Taksici aracını kendini engellemeye çalışan kadının üzerine sürerek olay yerinden kaçmıştı. Bu sırada, kadın müşteri elindeki sert bir cisimle taksinin sol arka camına vurarak kırmıştı. Yaşananlar ise hem cep telefonu hem de güvenlik kameralarına yansımıştı.

Taksici adli kontrolle serbest kaldı

Yaşananların ardından kadının, herhangi bir şikayette bulunmadığı öğrenilmişti. Olayın ortaya çıkmasının ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, başlattığı çalışma sonucunda olay günü aracı kullandığı belirlenen Abdulkadir Kanak'ı yakalamıştı. Emniyette "kasten yaralama" suçundan hakkında adli işlemleri yapılan Kanak, sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest kaldı. Öte yandan yandan şoförün çalışma izninin İBB tarafından iptal edilmiş ve taksinin de çalışma ruhsatı da askıya alınmıştı. Olayla ilgili ise ortaya yeni görüntüler çıktı.

“Siz Türkler köpeksiniz, hainsiniz. Parayı bozup geleceksin”

Olayla ilgili taksici Abdulkadir Kanak, asıl mağdurun kendisini olduğunu belirterek olay günü yaşananları anlattı. Kanak, “Ben olayın olduğu gün İstiklal Caddesi'nden üç bayanı taksime aldım. Arapçam olmasından dolayı anlaşma sıkıntımız olmadı. Ben onları gidecekleri yere kadar götürdüm. İki kişi farklı yerde indi. Son kalan bayan ise Kurtuluş Safa Meydanı'nda indirdim. O esnada müşteri bana 100 lira para verdi. Ben de kendisine bozuğumun olmadığını söyledim. Bunun üzerine bana, ‘Siz Türkler köpeksiniz, hainsiniz. Parayı bozup geleceksin' tarzında ifadelerde bulundu. Ben de, ‘Ben Türküm, biz köpek değiliz, köpek olan sizsiniz. Bizim ülkemizi işgal ettiniz' dedim. O esnada kadın beni darp etmeye başladı. Kadın paramı da vermedi” dedi.

“Anahtarımı gasp edip, aracın camını kırdı”

Kanak, “Benim telefonumu fırlatmasıyla birlikte ben aşağıya indim. Benim inmemle arabamın anahtarını alarak gasp etti. Anahtarı alırken kadını ittim. Kadın, topuklu ayakkabısıyla benim arka camımı kırdı. Kadın alkollü olduğu için kaçmaya çalıştı. Ben de arkasından koştum. Sonuçta mal zararım var. Kadın kendi kendine koşarken yere düştü. Yerde baygın numarası yaptı. Ardından yerden kalkarak tekrar bana saldırdı. Ben tekrar eski yerime geldim ve polisi aradım. Şikayetçi olmak istedim ama onlar ortadan kayboldu. Ben olaydan sonra işimden oldum. Dün ev sahibim de evi boşaltmamı istedi. Çok zor durumda kaldım. Ben hiçbir kadına asla el kaldırmam. Ailem de bunu çok iyi bilir. Mal zararımdan dolayı küçük bir arbede yaşanmış olabilir. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Ben çok mağdur durumdayım. Tekrar taksiciliğe dönerek ekmeğimi kazanmak istiyorum” diye konuştu.