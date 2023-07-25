Bakan Mehmet Özhaseki'den Adana Kozan depremine ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulundu. Özhaseki,"İl Müdürlüğü ekiplerimiz AFAD ile koordineli şekilde sahada çalışmalarına başladı." dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremle ilgili saha çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adana Kozan'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz AFAD ile koordineli şekilde sahada çalışmalarına başladı. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun."