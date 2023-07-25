Fenerbahçe'nin kadrosuna almak istediği Cengiz Ünder'den açıklama

8+3'lük yerli kuralına uymak ve kaleyi yabacı bir kaleciye emanet etmek isteyen Fenerbahçe, kanat transferinde Milli yıldız Cengiz Ünder'e yöneldi.

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Yeni sezon için çok sayıda transfer yapan Fenerbahçe, kadrosunu yıldız isimlerle takviye etmeye devam ediyor.

Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu'na göre Sarı-Lacivertliler, Marsilya'da oynayan Ünder'e çubuklu formayı giydirmek için resmi temaslara başladı.

"Bir şey söylemem doğru olmaz"

HaberTürk'ten Ayhan Şensoy'a konuşan Ünder, "Bazı teklifler var. Görüşmeleri menajerim yürütüyor. Şu an takımımla yeni sezona hazırlanıyoruz. Bir şey söylemem doğru olmaz" dedi

26 yaşındaki Cengiz Ünder çok yönlü bir isim. Futbolcu sağ kanat olmasının yanı sıra sol kanat ve on numara olarak görev alabiliyor.

Ünder, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 5 gol 6 asist kaydetti.