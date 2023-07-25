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Samsun'da doktora silah çeken hasta yakını gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Samsun'da doktora silah çeken hasta yakını gözaltına alındı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde doktora yönelik silahlı tehditte bulunan hasta yakını gözaltına alındı.Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "hukuki süreci yakından takip edeceğimizin bilinmesini istiyorum." dedi.

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Alınan bilgiye göre, Bafra Devlet Hastanesi'nde hasta yakını S.U. (74), hastanede tedavi gören kızı hakkında bilgi almak istediği beyin cerrahı Ömer Özkan ile tartışma yaşadı.

Hasta yakını S.U, doktor Özkan'a silah çekti. Çevrede bulunan hastane çalışanları ile hasta yakınlarının devreye girerek şüphelinin elinden silahı almaya çalıştığı esnada ateş alan silahtan çıkan mermi tavana isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis şüpheliyi ruhsatsız silahı ile gözaltına aldı.

"Saldırıyla ilgili hukuki süreci yakından takip edeceğiz"

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya uğrayan doktora ve sağlık camiasına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Dağlı, açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bafra Devlet Hastanemizde bir hasta yakınının saldırısına uğrayan beyin cerrahi uzmanımız Dr. Ömer Özkan'a ve sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tekrarının hiçbir zaman yaşanmaması temennisiyle menfur saldırıyı kınıyor, saldırıyla ilgili hukuki süreci yakından takip edeceğimizin bilinmesini istiyorum."

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