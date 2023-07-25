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İstanbul'da bakımevinde şiddet! Skandalı böyle savundu ifadesinde bakın ne dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükçekmece'de bakımevinde engelli hastaya kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheli Nuri Ç'nin ifadesinde olayı şaka amaçlı yaptıklarını söylediği öğrenildi.

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Büyükçekmece'de Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde bir engelliye kötü muamelede bulunulmasına ilişkin videonun sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan görüntüdeki N.C. ile görüntüyü çeken M.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne gönderildi. Savcılık işlemlerinin ardından 2 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince, şüpheliler N.C. ve M.P'nin tutuklanmasına karar verildi.

“Sevecen şekilde yaklaştım!”

Sözcü'de yer alan habere göre Nuri Ç.’nin ifadesinde, "Biz samimi olduğumuz hastalarla bazen şakalaşırız. Zihinsel ve bedensel engelli olan Ahmet A. da bir süre önce gelmişti. Ben de ona yaklaşarak sevecen bir şekilde yaklaşarak şaka yaptım. Bu anları çalışma arkadaşım Melek P. görüntüledi. Melek P. yönetimle sorun yaşayarak 2 hafta önce işten ayrılmış. Görüntüleri attığı başka bir arkadaşı sosyal medyada paylaşmış. Ben görüntüleri görünce kurumumu arayarak polise ifade vermek istediğimi söyledim. Yaşananlar şaka amaçlıydı.”dedi.

‘Görüntüleri ben çekmedim’

Gözaltına alınan diğer şüpheli Melek P.’nin ise “Görüntüleri kesinlikle ben çekmedim. Durum hakkında bilgim yok” dediği öğrenildi. 

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