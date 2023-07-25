CHP'deki olay iddialara değinmeyen Kılıçdaroğlu: Neron, Roma'yı yaktı, Erdoğan da Türkiye'yi yakıyor

Seçimlerin kaybedilmesinin ardından "değişim" talebinin sürdüğü CHP'de Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada parti için tartışmalara değinmezken, iktidara ekonomi ve hukuk üzerinden yüklendi, "Çürüme Saray'da... Neron, Roma'yı yaktı, Erdoğan da Türkiye'yi yakıyor" dedi.

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CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde kurmayların da katıldığı "değişim" temalı Zoom toplantısı, Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı gizli olduğu iddia edilen protokol, kurultay ve liderlik tartışmaları gündemi sürerken, Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu.

'Geçmişi temiz başkan olacak' ve 'para alan muhalif gazeteciler' iddiası

Son günlerde yaşanan tartışmalara konuşmasında yer vermeyen Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ve parti meclisi toplantısında kendisini eleştiren bazı gazeteciler için söylediği öne sürülen "Kimlerin nereden maaş aldığını biliyorum" sözüne de "Geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" dediği iddiasına da değinmedi.

"Saray'ın Türkiyesi her türlü israfın kaynağı"

Vergi artışlarını ve hayat pahalılığını konuşmasının odağına koyan CHP lideri, "ekonomik soykırım" benzetmesini yineledi ve iki farklı Türkiye olduğunu belirterek, "Saray'ın Türkiyesi ve vatandaşın Türkiyesi... Saray'ın Türkiyesi'nde Erdoğan ailesi, beşli çeteler, rüşvet alan büyükelçiler ve siyasetçiler, birkaç maaş aynı anda alanlar var. Saray'ın Türkiyesi her türlü israfın kaynağı" diye konuştu.

"Döviz garantili ihaleler"

Kılıçdaroğlu, döviz garantili ihaleleri ve anlaşmaları eleştirirken, "Devletin hazinesini düzeltmek istiyorsanız soygun düzenine son vereceksiniz, dolarla verdiğin garantileri TL'ye çevireceksin. Köprüden niye dolarla geçiyorsun ya? Bahçeli'ye bir gönderme yapalım, benim bildiğim milliyetçiler TL der, dolarla yine oluyor bunlar?" ifadesini kullandı.

"Erdoğan Türkiye'yi yakıyor"

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun yazısında anlattığı yargıda bozulma iddiasına ilişkin Adalet Bakanlığı'nda henüz açıklama gelmediğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Önceki Adalet Bakanı Bozdağ döneminde HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç ve bakan yardımcısı Hasan Yılmaz, seçimlerden önce nisan ayında İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi Başkanı Ramazan Acar'ı kendileriyle görüşmek üzere çağırdılar mı?

Ankara'da yapılan görüşmede Halil Koç ve Hasan Yılmaz, Mahkeme Başkanı Ramazan Acar'ı tehdit etti mi, etmedi mi? Davanın mutlak firma lehine sonuçlanması lazım. O yüzden 3 Mayıs'ta mutlaka karar vermenizi istiyoruz. Davanın karar aşamasına gelip gelmemesi hiç önemli değil' diyorlar. Bu nasıl bir hukuk anlayışı? Çürüme sarayda... Neron, Roma'yı yaktı, Erdoğan da Türkiye'yi yakıyor."