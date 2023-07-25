BIST 6.595
DOLAR 26,91
EURO 29,70
ALTIN 1.695,21
HABER /  EKONOMİ

Gelişmiş ekonomiler içerisinde en yüksek borç faizi ödemesi İngiltere'ye ait

Gelişmiş ekonomiler içerisinde en yüksek borç faizi ödemesi İngiltere'ye ait

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelişmiş ekonomiler içerisinde en yüksek borçlanma maliyetinin İngiltere'ye ait olduğunu duyurdu.

Abone ol

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, 2020 yılına kıyasla gelişmiş ekonomilerin borçlarının toplam faizinin yüzde 47, gelişmekte olan ekonomilerin ise yüzde 40 artış kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, "Eğilim verisi gösteriyor ki düşük enflasyon dönemi sona erdi. En azından gelişmiş ekonomiler için ciddi oranda düşük faizle borçlanma dönemi sona erdi." denildi.

İngiltere'de yükselen enflasyonun borçlanma maliyetlerinin de artmasına neden olduğu aktarılan açıklamada, gelişmiş ekonomiler içerisinde en yüksek borç faizi ödemesinin İngiltere'ye ait olduğu bildirildi.

Açıklamada, Mayıs 2023 itibarıyla İngiltere'nin 12 aylık borç faizi ödemesinin 117 milyar sterline ulaştığı, bunun Eylül 2021'deki 12 aylık borç faizi ödemesine kıyasla yaklaşık 2 kat daha yüksek olduğu bildirildi.

2023'ün tamamında İngiltere'nin toplam borç faizi ödemesinin yaklaşık 110 milyar sterlin seviyesinde olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, bu borç faizi hacminin İngiliz hükümetinin yıllık toplam gelirinin yüzde 10,4'üne denk geldiği, bunun da gelişmiş ekonomiler içerisinde en yüksek oranı temsil ettiği kaydedildi.

İngiltere Bütçe Sorumluluğu Ofisi (OBR), 13 Temmuz'da yaptığı açıklamada, yüksek faiz oranlarına bağlı olarak borçluluğun artmasıyla kamu borcunun 50 yılda GSYH'nin yüzde 300'üne ulaşabileceğini açıklamıştı.

İngiltere'de net devlet borcu, mayısta GSYH'nin yüzde 100,1'ine ulaşmış ve Mart 1961'den bu yana ilk kez GSYH'nin yüzde 100'ünü aşmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü! İngiliz pilotun anonsu şok etti
Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü! İngiliz pilotun anonsu şok etti
22 yaşındaki Büşra'yı kocası öldürdü! Malatya'da dehşet
22 yaşındaki Büşra'yı kocası öldürdü! Malatya'da dehşet
Üsküdar kentsel dönüşüm çalışmalarıyla öne çıkıyor 30 bin bağımsız birim dönüştürüldü
Üsküdar kentsel dönüşüm çalışmalarıyla öne çıkıyor 30 bin bağımsız birim dönüştürüldü
CHP'deki olay iddialara değinmeyen Kılıçdaroğlu: Neron, Roma'yı yaktı, Erdoğan da Türkiye'yi yakıyor
CHP'deki olay iddialara değinmeyen Kılıçdaroğlu: Neron, Roma'yı yaktı, Erdoğan da Türkiye'yi yakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı! "Cumhuriyetin 100. yılında sindiremiyoruz, mücadelemizi taçlandıracağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı! "Cumhuriyetin 100. yılında sindiremiyoruz, mücadelemizi taçlandıracağız"
Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı girişimi! Olay sonrası ilk açıklama
Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı girişimi! Olay sonrası ilk açıklama
Fabrika çıkışlı 2. el Clio Megane satışı başladı 2 yıl garantili olacak
Fabrika çıkışlı 2. el Clio Megane satışı başladı 2 yıl garantili olacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) sıcak hava uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) sıcak hava uyarısı
İstanbul'da bakımevinde şiddet! Skandalı böyle savundu ifadesinde bakın ne dedi
İstanbul'da bakımevinde şiddet! Skandalı böyle savundu ifadesinde bakın ne dedi
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan 'gizli protokol' açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan 'gizli protokol' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şimşek ve Merkez Bankası ekibine 'dikkatli olun' deyip bunları söylemiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şimşek ve Merkez Bankası ekibine 'dikkatli olun' deyip bunları söylemiş
Samsun'da doktora silah çeken hasta yakını gözaltına alındı
Samsun'da doktora silah çeken hasta yakını gözaltına alındı