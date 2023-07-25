Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü! İngiliz pilotun anonsu şok etti

YUNANİSTAN'da orman yangınlarıyla mücadelede acı haber geldi. Orman yangının sürdüğü Karistos bölgesinde alevlere müdahale eden Yunanistan'a ait yangın söndürme uçağının düştüğü öğrenildi.

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Türkiye gibi Yunanistan da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'a Türkiye'den de yangın söndürme uçakları yardıma gönderildi. Eğriboz Adası'ndaki Karistos Bölgesi'nde Yunanistan'a ait yangın söndürme uçağı düştü. İki pilotun durumuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Bir haftadır yangınlarla boğuşuyorlar

Yunanistan, yaklaşık bir haftadır anakaranın yanı sıra Rodos ve Korfu adalarında, şiddetli bir sıcak hava dalgasının yol açtığı ve şiddetli rüzgarların yaydığı orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Turistler tahliye ediliyor

Özellikle İngiliz turistlerin uğrak noktası olan adalar yaklaşık 10 bin İngilizi ağırlıyordu. Bu turistlerden bazıları Pazar ve Pazartesi günleri uçaklar ile adalardan tahliye edildi. Ancak pek çok turistin tahliye bekleyişi devam ediyor.

İngiliz pilotun anonsu uçağı boşalttı

Mirror'ın haberine göre, bazı havayolları hala Rodos'a uçuş yapmaya devam ediyor. Bu uçuşlardan birinde pilotun yaptığı anons ise uçakta adeta soğuk duş etkisi yarattı. Uçakta bulunan BBC Galler muhabiri Gwyn Loader pilotun 'Şu anda tatil için Rodos'a gitmek korkunç bir fikir' dediğini aktardı. İngiliz pilot sözlerine şöyle devam etti;

Uçaktan inmek istiyorsanız inebilirsiniz

'Dönüş uçuşları artık ordu tarafından yönetiliyor. Uçaktan inmek istiyorsanız, bunu yapabilirsiniz. Seyahat nedeninizi bilmiyorum, ancak eğlence için seyahat ediyorsanız, içten tavsiyem, bunun kötü bir fikir olduğu.' Pilot son uyarısını yaptığında Gatwick'ten kalkmak için son hazırlıklarını yapan 180 koltuklu uçuşta 37 yolcu vardı. Metro'nun haberine göre bu uyarı sekiz yolcunun uçaktan inmesine neden oldu.

Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü

Eğriboz'da yangın söndürme çalışmalarına katılan bir uçak düştü. 2 pilotun kurtarmak için bölgeye ekiplerin sevk edildiği açıklandı. Başkent Atina’da sıcaklığın bugün 41 dereceye varması bekleniyor; Yunanistan’ın merkezinde ise sıcaklık 44 dereceleri bulabilir. Rodos ve Korfu’dan çok sayıda turist tahliye edilirken, Girit Adası için de yüksek sıcaklıklar nedeniyle yangın alarmı verildi.