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22 yaşındaki Büşra'yı kocası öldürdü! Malatya'da dehşet

22 yaşındaki Büşra'yı kocası öldürdü! Malatya'da dehşet

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde tartıştığı eşinin bıçakladığı 22 yaşındaki Büşra hayatını kaybetti.

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Topsöğüt Mahallesi'nde M.A. (23) ile eşi Büşra A. (22) arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, Büşra A'yı bıçakla yaraladı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırılan Büşra A, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Genç kadının cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

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