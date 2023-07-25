BIST 6.604
DOLAR 26,91
EURO 29,72
ALTIN 1.695,88
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı açıkladı! Başvurular internetten yapılabilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı açıkladı! Başvurular internetten yapılabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvurularının, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) e-Şube aracılığıyla yapılabileceğini bildirdi.

Abone ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvurularının, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) e-Şube aracılığıyla yapılabileceğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda Türkiye İş Kurumu hizmetlerini dijital ortama taşımaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvuru işlemlerini İŞKUR e-Şube üzerinden de gerçekleştirebilecekler." ifadelerini kullandı.

İŞKUR'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda da başvurunun nasıl yapılacağı anlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Birlikte içki içme davetini reddeden akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Birlikte içki içme davetini reddeden akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Kredi kartı faizleri arttı Özgür Demirtaş 'Çok doğru bir karar' dedi! Muazzam artışa hazır olun
Kredi kartı faizleri arttı Özgür Demirtaş 'Çok doğru bir karar' dedi! Muazzam artışa hazır olun
İzmir'in iki ilçesinde ve Hatay'da orman yangını çıktı! Helikopterler, uçaklar bölgeye gönderildi
İzmir'in iki ilçesinde ve Hatay'da orman yangını çıktı! Helikopterler, uçaklar bölgeye gönderildi
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tahıl koridoruyla ilgili açıklama
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tahıl koridoruyla ilgili açıklama
Gelişmiş ekonomiler içerisinde en yüksek borç faizi ödemesi İngiltere'ye ait
Gelişmiş ekonomiler içerisinde en yüksek borç faizi ödemesi İngiltere'ye ait
Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü! İngiliz pilotun anonsu şok etti
Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü! İngiliz pilotun anonsu şok etti
22 yaşındaki Büşra'yı kocası öldürdü! Malatya'da dehşet
22 yaşındaki Büşra'yı kocası öldürdü! Malatya'da dehşet
Üsküdar kentsel dönüşüm çalışmalarıyla öne çıkıyor 30 bin bağımsız birim dönüştürüldü
Üsküdar kentsel dönüşüm çalışmalarıyla öne çıkıyor 30 bin bağımsız birim dönüştürüldü
CHP'deki olay iddialara değinmeyen Kılıçdaroğlu: Neron, Roma'yı yaktı, Erdoğan da Türkiye'yi yakıyor
CHP'deki olay iddialara değinmeyen Kılıçdaroğlu: Neron, Roma'yı yaktı, Erdoğan da Türkiye'yi yakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı! "Cumhuriyetin 100. yılında sindiremiyoruz, mücadelemizi taçlandıracağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı! "Cumhuriyetin 100. yılında sindiremiyoruz, mücadelemizi taçlandıracağız"
Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı girişimi! Olay sonrası ilk açıklama
Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı girişimi! Olay sonrası ilk açıklama
Fabrika çıkışlı 2. el Clio Megane satışı başladı 2 yıl garantili olacak
Fabrika çıkışlı 2. el Clio Megane satışı başladı 2 yıl garantili olacak