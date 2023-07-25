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Birlikte içki içme davetini reddeden akrabasını bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Birlikte içki içme davetini reddeden akrabasını bıçaklayarak öldürdü

Ankara’da bir kişi, birlikte alkollü içki içme teklifini reddettiği için kavga ettiği akrabasını bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, 19 Temmuz günü Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi’nde meydana geldi.

İddialara göre, Salih B. (24), Faik K. ve onun eşi Zekiye K. ile birlikte Mehmet K.’nin (24) evine giderek birlikte alkollü içki içmeye davet etti.

Daveti reddeden Mehmet K., evinin önünden ayrılmayan Salih B. ve Faik K. ile tartışmaya başladı. Alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet K., Salih B.’ye sopa ile saldırdı.

Salih B. ise belinden çıkardığı bıçakla Mehmet K.’ya saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Mehmet K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Salih B., ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Saldırgan Salih B., emniyetteki ifadesinde, "Gün içerisinde alkol aldık. Daha sonra Mehmet’in evinin önünde sohbet ederken uzaktan akrabam olan Mehmet yanımıza geldi. Şakalaşmadan dolayı kavga çıktı. Mehmet bize döner bıçağı ile saldırdı. Kendimi korumak için cebinden çıkardığım bıçak ile karşılık verdim. Bıçağı olay yerinden kaçarken attım" dedi.

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