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Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tahıl koridoruyla ilgili açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tahıl koridoruyla ilgili açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın şartlarının yerine getirilmediği gerekçesiyle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na dönmenin şu an imkansız olduğunu söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın 17 Temmuz’da çekilme kararı aldığı Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Anlaşma sona ermeden önce Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir mektup gönderdiğini hatırlatan Peskov, “Guterres’in mektubunda belirli bir eylem planı ve bu anlaşmanın Rusya’yı ilgilendiren bölümlerinin uygulanabileceğine yönelik ifadeler vardı. Ancak sona eren Tahıl Anlaşması'na dönmek şu an için imkansız. Çünkü anlaşma fiilen uygulanmadı. Ayrıca Başkan Putin, Rusya ile ilgili kısım uygulanırsa Rusya’nın bu anlaşmaya geri dönebileceğini açıkça ifade etmişti” dedi.

Ukrayna’nın Karadeniz’deki tahıl koridorunu askeri amaçlarla kullandığını belirten Peskov, “Alternatif tedarik kanallarının Kiev rejimi tarafından topraklarımıza askeri saldırı amacıyla kullanılması bizim için çok önemli. Bununla savaşmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Polonya ve Litvanya’nın, Ukrayna tahılını Avrupa limanlarına ulaştırmaya yönelik teklifini de değerlendiren Peskov, “Bu devletlerin egemenlik haklarıyla ilgilidir. Değerlendirmede bulunmamız mümkün değil” ifadelerini kullandı.

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