Kredi kartı faizleri arttı Özgür Demirtaş 'Çok doğru bir karar' dedi! Muazzam artışa hazır olun
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini artırdı. Ekonomist Özgür Demirtaş, "Doğru bir karar: Ticari Kredi Faizlerinde muazzam artışa hazır olun… 10 puanlık artış hemen yansıyacak." dedi.Abone ol
Merkez Bankası geçen haftaki 250 baz puanlık faiz artışının ardından bugün parasal sıkılaşma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararlarını açıkladı. Karar kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89’a yükseltildi. Ayrıca yüzde yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi.
Seçim öncesine göre iki katına çıktı
Kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına (KMH) uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89’a yükseltildi. Seçim öncesinde yüzde 1,36 olan bu oran, 1 Temmuz’da yüzde 1,96’ya yükseltilmişti ve 1 Ağustos itibarıyla da yüzde 2,13’e yükseltilmesi öngörülmüştü. Dün geceki artışla birlikte kredi kartı nakit kullanımları ve KMH faizi seçim öncesine göre iki katın üzerine çıkmış oldu.
Kredi kartı asgari ödeme faizi arttı
TCMB, dün geceki bu kararın “Enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsamında” alındığını yazdı. 1 Ağustos itibarıyla kredi kartlarında asgari tutar ödendikten sonra kalan kısım için ödenen akdi faiz aylık yüzde 2,13, gecikme faizi yüzde 2,43 olacak.
Özgür Demirtaş: Doğru karar muazzam artışa hazır olun
Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın yeni faiz kararını doğru buldu. Demirtaş, Twitter hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:
DOĞRU bir karar:
Ticari Kredi Faizlerinde MUAZZAM artışa hazır olun…
10 puanlık artış hemen yansıyacak.
Ticari kredi ile dönen herkese GEÇMİŞ olsun.
Ama EKSİK bir karar: Merkez Bankası faizini düşük tutarak bu iş EKSİK kalır.
Ayrıca Yatırım ve İhracat kredilerinde ÇIT yok o da eksik.