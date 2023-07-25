Kredi kartı faizleri arttı Özgür Demirtaş 'Çok doğru bir karar' dedi! Muazzam artışa hazır olun

Merkez Bankası kredi kartı faizlerini artırdı. Ekonomist Özgür Demirtaş, "Doğru bir karar: Ticari Kredi Faizlerinde muazzam artışa hazır olun… 10 puanlık artış hemen yansıyacak." dedi.

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Merkez Bankası geçen haftaki 250 baz puanlık faiz artışının ardından bugün parasal sıkılaşma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararlarını açıkladı. Karar kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89’a yükseltildi. Ayrıca yüzde yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi.

Seçim öncesine göre iki katına çıktı

Kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına (KMH) uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89’a yükseltildi. Seçim öncesinde yüzde 1,36 olan bu oran, 1 Temmuz’da yüzde 1,96’ya yükseltilmişti ve 1 Ağustos itibarıyla da yüzde 2,13’e yükseltilmesi öngörülmüştü. Dün geceki artışla birlikte kredi kartı nakit kullanımları ve KMH faizi seçim öncesine göre iki katın üzerine çıkmış oldu.

Kredi kartı asgari ödeme faizi arttı

TCMB, dün geceki bu kararın “Enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsamında” alındığını yazdı. 1 Ağustos itibarıyla kredi kartlarında asgari tutar ödendikten sonra kalan kısım için ödenen akdi faiz aylık yüzde 2,13, gecikme faizi yüzde 2,43 olacak.