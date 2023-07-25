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Mesut Özil göğsüne bozkurt ve üç hilal dövmesi yaptırdı Almanya'da hedef oldu

Mesut Özil göğsüne bozkurt ve üç hilal dövmesi yaptırdı Almanya'da hedef oldu

Eski milli futbolcu Mesut Özil'in vücudunda üç hilal ve bozkurt dövmesi ile çektirdiği bir fotoğraf sosyal medyada paylaşılınca Özil, Almanya'da eleştirilerin odağı haline geldi. Federal Meclis Yeşiller Partisi üyesi Philip Krmer, futbolcuya verilen Gümüş Defne Yaprağı Ödülü'nün (Silberne Lorbeerblatt) geri alınmasını talep etti.

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Mesut Özil’in vücudunda üç hilal ve bozkurt dövmesi ile çektirdiği bir fotoğraf atrenörü tarafından sosyal medyada paylaşılınca Özil, Almanya’da futbolcuya yönelik ağır eleştiriler yöneltildi.

Alman medyası, Özil'in yaptırdığı dövmenin aşırı sağı temsil ettiğini ve 'Bozkurt' sembolünün Alman Anayasayı Koruma Dairesi tarafından aşırı sağcı bir sembol olarak tanındığını ifade etti.

Bazı siyasetçiler ise dövmesinden dolayı Özil'i eleştirdi. Federal Meclis Spor Komitesi Başkan Yardımcısı Milletvekili Philip Krmer de yaptığı açıklamada, "Mesut Özil'e verilen Gümüş Defne Yaprağı ödülü, sadece en iyi atletik performansı değil, aynı zamanda özel bir karakter uygunluğunu da gerektiriyor. Dövme yaptırarak bozkurtlara açıkça destek vermek, bu karakter özelliğiyle çelişir. Bu nedenle mümkünse Özil'e verilen ödül geri çekilmelidir“ dedi.

Krmer, ödülün her şeyden önce bir rol modeli işlevi olduğunu ve sporun bütünleştirici etkisini yansıttığını dile getirdi.

Almanya’nın en prestijli ödülü

Almanya'nın en prestijli spor ödülü olarak kabul edilen Gümüş Defne Yaprağı Ödülü, Mesut Özil'e, 2014 yılında Federal Şansölye Angela Merkel'in huzurunda dönemin Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından takdim edilmişti.

Erdoğan ile pozuna tahammül edememişlerdi

Özil, 2018 yılında İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da yaptığı görüşme ve çektirdiği fotoğraf nedeniyle bazı siyasi çevreler tarafından eleştirilerin hedefi haline gelmişti.
Mesut Özil, bu nedenle Alman milli takımı kadrosundan çıkarılmıştı.

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