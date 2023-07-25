Malazgirt Savaşı alanının tespiti için kazıda 15 mezar açıldı kemiklerde balta kılıç darbesi görüldü

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müzesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde 2020'de hayata geçirilen "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" kapsamında kazı çalışmalarının ikinci etabı devam ediyor.