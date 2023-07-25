Malazgirt Savaşı alanının tespiti için kazıda 15 mezar açıldı kemiklerde balta kılıç darbesi görüldü
Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti amacıyla yürütülen proje kapsamında, "Selçuklu Şehitliği" veya Selçuklu Karargahı" olduğu değerlendirilen bölgedeki kazı çalışmalarında 15 mezar açıldı. Öğretim üyesi Adnan Çevik, "Geçen yıl 4 mezardan çıkan kemiklere bakıldığında ölüm sebeplerinin bariz şekilde balta ya da kılıçla olduğu görüldü." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müzesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde 2020'de hayata geçirilen "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" kapsamında kazı çalışmalarının ikinci etabı devam ediyor.
Sultan Alparslan'ın tarihin en büyük zaferlerinden birini kazandığı Malazgirt ilçesinde, 12 üniversiteden bir araya gelen 40 akademisyen, 1071'deki savaşın yapıldığı alanı tespit etmek için titiz bir çalışma yürütüyor.
Akademisyenler, "Selçuklu Şehitliği" veya "Selçuklu Karargahı" olduğu değerlendirilen ilçeye 7,5 kilometre uzaklıktaki Afşin köyündeki ikinci etap çalışmalarında 15 mezarı daha açtı.
Mezarlardan çıkarılan kemik kalıntılarının Ankara Hacettepe Üniversite ve TÜBİTAK laboratuvarlarında karbon-14 testi, yaş ve antik DNA analizi yapılacak.