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Parktaki cinayette olay yerindeki bira kutuları polisi katile götürdü

Parktaki cinayette olay yerindeki bira kutuları polisi katile götürdü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Kaptan Kırdudu'nun parkta bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheliyi yakalamak için iz süren cinayet büro dedektiflerinin, olay yerindeki bira kutularından yola çıkarak çok sayıda tekel bayisinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izlediği ve en sonunda üzerinden kan damlayan katilin yakalandığı öğrenildi.

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Olay, 3 gün önce Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Mimar Sinan Parkında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, parkta Kaptan Kırdudu (26) ile bir şahıs arasında tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, Kırdudu darp edilip bıçaklandı, olayı gerçekleştiren şahıs ise kayıplara karıştı. Sağlık ekiplerince Kırdudu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bira kutuları katili ele verdi

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi cinayet büro dedektifleri, olay yerindeki bira kutularından yola çıkarak adeta iz sürdü. Ekipler, bölgedeki çok sayıda tekel bayisinin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı.

"Bana mı laf attın?"

Cinayet büro dedektifleri, güvenlik kamerasına uzaktan yansıyan görüntüde bir şüphelinin üzerinden kan damladığını gördü. Görüntülerden yola çıkarak hemen adrese giden ekipler, kan damlalarını takip etti. Film sahneleri aratmayan takipte, üzerinden kan damlayan şüphelinin katil olduğu tespit edildi. İsmi öğrenilemeyen şüphelinin, Kaptan Kırdudu parkta telefonla konuştuğu sırada yanına giderek, "Bana mı laf attın?" dediği ve çıkan tartışmada cinayet işlediği öğrenildi.

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