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Osayi-Samuel'den transfer açıklaması! "Yapılan dedikoduları dinlemiyorum”

Osayi-Samuel'den transfer açıklaması! "Yapılan dedikoduları dinlemiyorum”

Fenerbahçe’nin Nijeryalı 25 yaşındaki futbolcusu Bright Osayi-Samuel, transferiyle alakalı yeni bir gelişme olmadığını belirterek, “Şuan Fenerbahçe'nin futbolcusuyum, yapılan dedikoduları dinlemiyorum” dedi.

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UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın Moldova temsilcisi Zimbru Chisinau ile evinde karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oynanacak bir maçla alakalı taraftarın önüne çıkmanın heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Yeni hocamızın gelişiyle beraber çok sıkı bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Oyuncular olarak yeni bir felsefeye alışmaya çalışıyoruz. Hepimiz çok özgüvenliyiz. Taraftarımızın önünde oynadığımız maçların önemini biliyoruz. Hocamızın bize hep söylediği gibi ilk izlenim her zaman çok önemlidir. Yarınki ilk resmi maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hocamızın eski döneminde çok özgüvenli oynuyorduk”

İsmail Kartal’ın takımın başına yeniden getirilmesiyle alakalı da açıklamalarda bulunan Osayi-Samuel, “Bizler oyuncular olarak ve taraftar olarak hocamızın nasıl bir oyun oynattığını biliyoruz. Çalıştığımız bir önceki dönemden buna hepimiz hakimiz. O dönemde takım olarak özgüvenli oynuyorduk. Benimde burada en iyi dönemim hocayla olan dönemdi. Takımca o zaman çok özgüvenli oynuyorduk. Hocanın talepleri var, bizde onları yerine getiriyoruz. Rusya’daki kamp bizim için iyiydi, güzel bir kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Oradaki oynadığımız hazırlık maçları bizim için önemliydi” dedi.

“Şuan Fenerbahçe'nin futbolcusuyum, yapılan dedikoduları dinlemiyorum”

Transfer döneminde isminin farklı kulüplerle geçiyor olmasıyla alakalı soruya 25 yaşındaki futbolcu, “Ben şuan Fenerbahçe futbolcusuyum. Yapılan dedikoduları bilmiyorum. Onları dinlemiyorum açıkçası. Benim işim olduğum yere odaklanmak. Ben tamamen Fenerbahçe’ye odaklanmış durumdayım. Hocamıza inanıyorum, o da bana inandığını gösteriyor. Yarın ki maç için sabırsızlanıyorum” şeklinde konuştu.

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