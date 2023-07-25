BIST 6.595
DOLAR 26,91
EURO 29,70
ALTIN 1.695,21
HABER /  GÜNCEL

3 gündür gözyaşı döküyor! 'Geceleri uyuyamıyorum' dedi kahreden olayı anlattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
3 gündür gözyaşı döküyor! 'Geceleri uyuyamıyorum' dedi kahreden olayı anlattı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 8 kişinin öldüğü trafik kazasında eşini kaybeden Abdullah Balamut, kazada sorumluların cezasını çekmesini istediğini söyledi.

Abone ol

Gözyaşlarını tutamayan Balamut, gazetecilere, oğlunun telefonla araması üzerine trafik kazasından haberdar olduğunu söyledi.

Eşinin sabah saatlerinde kiraz toplamaya gittiğini aktaran Balamut hayatını kaybeden eşinin yokluğuna alışmanın çok zor olduğunu dile getirdi.

Yaşadığı acıyı kelimelerle anlatamadığını belirten Balamut, "Benim ciğerim yanıyor. 4 çocuğumun 2'si evlenecekti. Bana Çay'ı değil, dünyayı verseler ne yapayım? Ciğerim parça parça. Geceleri uyuyamıyorum hala. Bu acıya yürek dayanmıyor." dedi.

Balamut, kazada sorumlu kimse cezasını çekmesini istediğini kaydetti.

Öte yandan, hastanelerde tedavileri süren 13 yaralıdan Z. M. ile Ö.T. tedavilerinin ardından taburcu edildi.

B.K. (19) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 03 M 5906 plakalı minibüsün 22 Temmuz'da, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 8 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi Çay ilçesinde toprağa verilmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Giresun'unun buzul gölleri ilgi çekti temuz ortasında göl kenarlarında hala kar var
Foto Galeri Giresun'unun buzul gölleri ilgi çekti temuz ortasında göl kenarlarında hala kar var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Parktaki cinayette olay yerindeki bira kutuları polisi katile götürdü
Parktaki cinayette olay yerindeki bira kutuları polisi katile götürdü
Osayi-Samuel'den transfer açıklaması! "Yapılan dedikoduları dinlemiyorum”
Osayi-Samuel'den transfer açıklaması! "Yapılan dedikoduları dinlemiyorum”
Mesut Özil göğsüne bozkurt ve üç hilal dövmesi yaptırdı Almanya'da hedef oldu
Mesut Özil göğsüne bozkurt ve üç hilal dövmesi yaptırdı Almanya'da hedef oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı açıkladı! Başvurular internetten yapılabilecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı açıkladı! Başvurular internetten yapılabilecek
Birlikte içki içme davetini reddeden akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Birlikte içki içme davetini reddeden akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Kredi kartı faizleri arttı Özgür Demirtaş 'Çok doğru bir karar' dedi! Muazzam artışa hazır olun
Kredi kartı faizleri arttı Özgür Demirtaş 'Çok doğru bir karar' dedi! Muazzam artışa hazır olun
İzmir'in iki ilçesinde ve Hatay'da orman yangını çıktı! Helikopterler, uçaklar bölgeye gönderildi
İzmir'in iki ilçesinde ve Hatay'da orman yangını çıktı! Helikopterler, uçaklar bölgeye gönderildi
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tahıl koridoruyla ilgili açıklama
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tahıl koridoruyla ilgili açıklama
Gelişmiş ekonomiler içerisinde en yüksek borç faizi ödemesi İngiltere'ye ait
Gelişmiş ekonomiler içerisinde en yüksek borç faizi ödemesi İngiltere'ye ait
Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü! İngiliz pilotun anonsu şok etti
Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü! İngiliz pilotun anonsu şok etti
22 yaşındaki Büşra'yı kocası öldürdü! Malatya'da dehşet
22 yaşındaki Büşra'yı kocası öldürdü! Malatya'da dehşet
Üsküdar kentsel dönüşüm çalışmalarıyla öne çıkıyor 30 bin bağımsız birim dönüştürüldü
Üsküdar kentsel dönüşüm çalışmalarıyla öne çıkıyor 30 bin bağımsız birim dönüştürüldü