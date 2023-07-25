Giresun'unun buzul gölleri ilgi çekti temuz ontasında göl kenarlarında hala kar var

İlçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Gölobası Yaylası'nda 2 bin 709 rakımdaki Aygır Gölü, aynı yaylada 2 bin 754 rakımdaki Camlı Göl ile Kızıltaş köyü sınırlarındaki Avşar Yaylası'nda 2 bin 633 rakımdaki Sağrak Gölü, etrafındaki rengarenk çiçeklerin yanı sıra kar manzarasıyla da ziyaretçilerini ağırlıyor.