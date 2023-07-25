Giresun'unun buzul gölleri ilgi çekti temuz ontasında göl kenarlarında hala kar var
Giresun'un Dereli ilçesi Gölobası ve Avşar yaylalarında yer alan buzul göller, kano ve trekking tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.
İlçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Gölobası Yaylası'nda 2 bin 709 rakımdaki Aygır Gölü, aynı yaylada 2 bin 754 rakımdaki Camlı Göl ile Kızıltaş köyü sınırlarındaki Avşar Yaylası'nda 2 bin 633 rakımdaki Sağrak Gölü, etrafındaki rengarenk çiçeklerin yanı sıra kar manzarasıyla da ziyaretçilerini ağırlıyor.
Giresun Doğa Sporları Kulübünce (GİDOSK), yöre sakinlerince "Karagöller" olarak da adlandırılan bölgedeki güzelliklere şahitlik etmek isteyen doğa tutkunları için yaklaşık 5 yıldır belirli zamanlarda yürüyüş düzenleniyor.
Son yıllarda etkinliğe kano sporunun da eklenmesiyle doğaseverlerin buzul göllerine ilgisi arttı. Yaz sezonundan itibaren Camlı Göl'de gerçekleştirilen kano etkinliğinde doğa tutkunları buzul gölünde kürek çekip farklı bir deneyim yaşıyor.
Buzul gölünün çevresini dolaşarak zirve noktasına yürüyen doğaseverler ise eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.